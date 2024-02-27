Зурабишвили вновь отправилась в Европу без разрешения Кабмина

Президент Грузии отправилась в Лондон. 28 февраля Саломе Зурабишвили примет участие в мероприятии, организованном Королевским институтом международных отношений (Chatham House).

В президентской администрации заявили, что на встречу приглашены политики, дипломаты, ученые, представители бизнеса и молодежь.

«Запланировано, что президент Грузии выступит с речью на мероприятии, после чего встреча продолжится в режиме вопросов и ответов. Будут обсуждаться вызовы, стоящие перед демократией, меняющийся политический баланс на Южном Кавказе, перспективы европейского будущего Грузии, отношения между Тбилиси и Москвой, влияние войны в Украине на Грузию и предстоящие парламентские выборы», – говорится в сообщении.

Это – очередной европейский визит главы государства, не согласованный с правительством. В пресс-службе Кабмина подтвердили, что Зурабишвили не обращалась в правительство за разрешением.

Chatham House или Королевский институт международных отношений – это британский аналитический центр, действующий в Лондоне, целью которого является анализ и содействие пониманию основных международных проблем и текущих событий.