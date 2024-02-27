Экс-спикер югоосетинского парламента покидает «Единую Осетию»

Экс-спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Петр Гассиев написал заявление о выходе из партии «Единая Осетия», сообщили «Сапе» несколько источников.

От партии Гассиев был избран депутатом парламента в 2014 году, а в 2017 году занял пост председателя законодательного органа, на котором проработал до 2019 года. Кроме того, Гассиев занимал должность председателя центрального комитета «Единой Осетии».

Депутат от «Единой Осетии», глава парламентского комитета национальной политике, культуре, религии и СМИ Алан Тадтаев в разговоре с «Сапой» отметил, что решение Гассиева не имеет никакого значения для партии.

«Партия как живой организм, люди приходят, уходят, постоянное движение», — сказал он.

По информации «Сапы», Гассиев примкнул к политическому движению «Патриоты Алании», фактическим лидером которой является бывший тренер сборной России по вольной борьбе и депутат североосетинского парламента Дзамболат Тедеев. В предвыборном штабе сообщили, что Гассиев пока не написал заявление на вступление в партию.

Разногласия Петра Гассиева с соратниками по «Единой Осетии» стали очевидны еще в декабре 2021 года, когда он покинул зал заседаний во время сессии парламента, обвинив Алана Тадтаева, тогда занимавшего пост спикера, и (теперь уже бывшего) югоосетинского лидера Анатолия Бибилова в невыполнении определенных договоренностей.