«Минюст РЮО зарегистрировал партию «Патриоты Алании» (председатель Ир-Тох Дудаев). Лидером партии является политик и меценат Дзамболат Тедеев», – это заявление опубликовано на телеграмм-канале Baeston, принадлежащему экс-сотруднику администрации президента Гаглоева Анне Чочиевой.

Напомню, семью Алана Чочиева (отца Анны) связывает с Тедеевым давняя дружба, поэтому публикация в Baeston не может быть фейком. Такие подозрения возникали из-за того, что в официальной прессе, где публикуется подробная информация о новых партиях, почему-то не сообщалось о регистрации «Патриотов Алании».

Кроме того, очевидно, можно рассматривать телеграмм-канал Baeston как первый информационный ресурс «Патриотов Алании».

Это косвенно опровергает слухи о том, что Дзамболат Тедеев якобы был причастен к созданию некоторых партий в июне прошлого года или перехода под его контроль «Единства народа».

Подобные слухи возникали всякий раз, когда на учредительном или отчетно-выборном съездах наблюдатели вдруг обнаруживали присутствие, как они говорили, «людей Джабо». Очевидно, какие-то союзы и договоренности с партиями возможны (почему бы и нет), но в распылении электоральных и материальных ресурсов по нескольким партиям нет никакого смысла. Поэтому в контексте новости о создании «Патриотов Алании» присутствие людей из окружения Дзамболата Тедеева на политических мероприятиях скорее указывает на постоянный мониторинг ситуации, поиск возможных союзников, нежели на непосредственное участие Тедеева во всех этих проектах.

Регистрация партии за полгода до парламентских выборов не позволяет «Патриотам Алании» принять участие в предстоящей парламентской кампании (минимальный срок – за год до дня голосования).

Она может лишь призвать своих сторонников подержать одну из участниц выборов без оформления предвыборного блока (он запрещен законодательством) либо, как утверждают некоторые наблюдатели, влиться в ряды другой политической организации, то есть последовать примеру партии «Новой Осетии» и «Аланского союза» перед прошлыми парламентскими выборами, когда они объединились с парламентской «Ныхас».

Кстати, сейчас эта версия особенно на слуху. Издание «Сапа-Цхинвал» со ссылкой на некие информированные источники утверждает, что переговоры о слиянии ведутся с одной из старейших югоосетинских партий – «Фыдыбаста».

Вторая и, наверное, главная часть этой истории – это материализация Дзамболата Тедеева в виде политической силы. Явление, которое давно ожидалось. Согласитесь, это странная ситуация, когда у человека есть политический вес, есть ресурсы, команда, причем, как показали выборы 2011 года, весьма эффективная, но до сих пор у него не было официального присутствия на политической площадке. Не было возможности реализовывать политические амбиции от своего имени.

На всех выборах, начиная с первого президентского срока Эдуарда Кокойты, Тедеев участвовал в политической конкуренции, предоставляя свои ресурсы тем или иным кандидатам. Но это скорее работало против него, нежели за. Потому что люди откликались на его призывы, и он нес со своими протеже солидарную ответственность за разочарования избирателей.

Тренерская карьера Дзамболата Тедеева в России уже закончена, но он еще молод и полон амбиций. Самое время обозначить себя как политическою силу в Южной Осетии.

Значит, планируется игра в долгую, безусловно с прицелом на президентские выборы 2027 года. Иное не соответствовало бы честолюбию Тедеева, а в глазах его сторонников выглядело бы неподобающим.

Очевидно, что реализация этих планов предполагает, прежде всего, отмену ценза оседлости для кандидатов в президенты. Первые активные вбросы в общественный дискурс о целесообразности ценза начались примерно год назад, причем с подачи Анны Чочиевой, и это не может быть совпадением.

В самом деле здесь есть о чем спорить. Ценз по своему смыслу должен был оградить республику от залетных авантюристов, людей со средствами и возможностями, но при этом не сочувствующих населению, безразличных к судьбе республики, а лишь сосредоточенных на достижении личных целей. Но почему тогда под него попали люди, принимавшие самое деятельное участие в жизни республики?

Единственное, к чему привел ценз – в условиях ограниченной конкуренции местный политический класс изживается. По меткому определению одного из экспертов, «они потихоньку превращается в серпентарий».

Впервые президентские амбиции Дзамболат Тедеев продемонстрировал в 2011 году.

Тогда Центризбирком (читай президент Кокойты) отказал ему в регистрации из-за несоответствия цензу оседлости. Позже в регистрации откажут и самому Эдуарду Кокойты по той же причине.

Перед президентскими выборами 2017 и 2022 годов он пытался в суде доказать ЦИК, что у него нет законных способов посчитать время, проведенное в республике.

Доводы Эдуарда Джабеевича не были услышаны, его так и не допустили к избирательной кампании.

Теперь, надо полагать, и Кокойты, и Тедеев будут пытаться сломать ценз и открыть дорогу не только себе, но и другим деятельным товарищам, чтобы в конечном счете сойтись на президентских выборах.

Возможно, круг борцов с цензом расширится, если, например, Анатолию Бибилову не засчитают время, проведенное на СВО («Единой Осетия» уже пыталась принять соответствующие поправки в законодательство), или если ЦИК и Верховный суд не признают, что он учился в одном из вузов Л/ДНР по направлению республики.

Для изменений в конституционный закон «О выборах президента» необходимо одобрение двух третей депутатского корпуса. В одиночку с этой задачей не справиться, здесь важен голос каждого мажоритария или депутата из партийного списка.

Значит, мы вправе ожидать самые неожиданные альянсы, договоренности, чтобы противникам ценза не толкаться на избирательных участках и не отбирать друг у друга голоса.

Вопрос, который невозможно обойти: зачем все это Москве? Она всегда пыталась либо использовать в своих целях, либо отстранить от участия в выборах влиятельных людей, не обремененных формальными обязательствами, то есть не встроенных в чиновничью вертикаль взаимоотношений.

Эта схема никогда не срабатывала: оградить их от влияния в маленьком обществе просто невозможно, оно включается по телефонному звонку, по одному слову доверенного лица.

Попытки вырастить собственного кандидата, отвечающего всем московским запросам, как это было в истории с Бибиловым, тоже желаемых результатов не принесли. Согласитесь, период правления Анатолия Ильича сложно назвать комфортным для товарищей кураторов.

Теперь вольно или невольно Дзамболат Тедеев предлагает Москве новую модель взаимоотношений, когда лоббисты выходят из тени и материализуются в официальном статусе.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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