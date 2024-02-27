Обзор грузинской прессы

«Национальное движение» больше не является главным оппонентом «Грузинской мечты», поскольку у оппозиционной партии нет достаточного потенциала и возможностей, чтобы победить партию власти на выборах, заявляет экс-председатель «Нацдвижения» Ника Мелия. Кроме того, репутации политического объединения нанесло критический урон некое «искусственное вмешательство», заявляет оппозиционер.

Искусственное вмешательство довело этот политический союз до того, что большая часть общества больше не воспринимает его всерьез

«Когда я вступил в «Нацдвижение» в 2013 году, партия уже не была правящей, и когда я изучил реальность, понял, что у них в руках был политический актив, совершенно недостаточный для победы, и не было потенциала для роста. Я разработал новую стратегию и подход со многими людьми. Это породило ощущение, что у меня конфликт с Саакашвили. На самом деле были вопросы, по которым мы соглашались или нет… Искусственное вмешательство довело этот политический союз до того, что большая часть общества больше не воспринимает его всерьез, но я желаю им успеха», – цитирует Мелия газета «Резонанси».

Сейчас у Ники Мелия действительно есть шанс получить большую поддержку избирателя, чем у «Национального движения», считает политолог Вахтанг Дзабирадзе.

«Если Мелия правильно сформирует свою политическую силу, он разделит голоса «Национального движения» 50/50, а если правильно проведет избирательную кампанию, то может получить еще больше. Но пока, насколько я вижу, он колеблется и не может принять решение. Есть ли у других политических партий шанс стать оппозицией номер один? Теоретически, конечно, есть. Объединение и замена «Национального движения» произойдет, если политические силы и их лидеры откажутся от своих амбиций и поставят интересы страны на первое место. У «Лело» есть неплохие шансы, если они пойдут на объединение. Да и Мелия может собрать больше избирателей», – сказал Дзабирадзе.

Впрочем, пока последние опросы показывают, что самый высокий рейтинг среди оппозиционных партий остается у «Национального движения», говорит политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе. Ситуация может измениться лишь в случае объединения сравнительно больших партий, на что пока в оппозиции не идут, считает респондент издания.

«Почему в Грузии так много заключенных?» – статью под таким заголовком публикует информационное интернет-издание netgazeti. Согласно последнему отчету Совета Европы, по количеству заключенных на душу населения Грузия занимает второе место в Европе, больше заключенных только в Турции, говорится в статье. Последние семь лет государство входит в тройку лидеров Европы по «избыточному» количеству заключенных. Согласно годовым отчетам Совета Европы, в 2012 году в тюрьмах страны (включая следственные изоляторы) содержалось 23 227 человек, тогда Грузия вышла на первое место в Европе по количеству заключенных. Уже в 2013 году число заключенных сократилось до 8886, но в 2014-ом количество заключенных снова увеличилось и достигло 10 233 человек. В последующие годы Грузия сохраняла «передовые» позиции по Европе, а в отчете за 2022-ой Грузия заняла второе место в Европе с 9 389 заключенными. Представитель НПО «Центр социальной справедливости» Гуро Имнадзе считает, что одна из главных проблем заключается в самом Уголовном кодексе – в стране на законодательном уровне установлены длительные сроки тюремного заключения, что способствует росту численности заключенных.

«У суда недостаточно законодательных рычагов, чтобы назначить наказание в виде лишения свободы на срок, меньше предусмотренного законом. Например, если за какое-либо преступление законом предусмотрено от пяти до восьми лет, а судья видит, что столь строгий подход несправедлив и справедливость может быть достигнута менее суровым наказанием, он все равно не сможет присудить, к примеру, трехлетнее заключение», – говорит Имнадзе.

Кроме того, за преступления, которые человек совершает из-за экономических трудностей, лишь карательного реагирования системы правосудия недостаточно, государство должно развивать и другие программы, такие как социальная поддержка, трудоустройство и т. д., говорит экс-омбудсмен Уча Нануашвили.

Цель системы – не в том, чтобы исправить осужденного и вернуть его в общественную жизнь

«Государство тратит огромные деньги на содержание тысяч заключенных, когда можно даже трудоустроить заключенного, не приговаривать его к тюрьме и поручить ему полезную общественную работу… На самом деле, многие заключенные, которые выходят из тюрьмы, возвращаться в нее, потому что обстановка практически не меняется. То есть цель системы – не в том, чтобы исправить осужденного и вернуть его в общественную жизнь», – сказал Нануашвили в интервью изданию.

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Боец UFC Мераб Двалишвили ответил на нападки в соцсетях. Спортсмен называет клеветой и ложью утверждения недоброжелателей о том, что несколько лет назад он давал показания против боксера Автандила Хурцидзе в американском суде. Последний был арестован в Нью-Йорке из-за связей с русским преступным синдикатом. Несколько дней назад он распространил в сети видеосообщение, в котором утверждает, что Двалишвили давал против него показания.

«В мой адрес звучали злонамеренные абсурдные обвинения с целью нанести ущерб моему имени и репутации, что сильно отразилось на моей семье, родственниках и болельщиках. У моих родителей на нервной почве возникли серьезные проблемы со здоровьем. До сих пор я держался и не хотел реагировать на эти провокации. Все, кто знает меня в эмиграции и в Грузии, прекрасно знают, что я никогда не совершал такого поступка, который бы принес позор моей фамилии, семье и Родине. Меня ни разу в жизни не допрашивала полиция по делу какого-либо обвиняемого, я никогда не давал показаний против кого-либо и никогда не был свидетелем в суде», – написал Мераб Двалишвили в соцсети.

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