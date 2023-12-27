Новые контуры сотрудничества на оппозиционном фланге Грузии. Возможно, пример такого подадут в скором будущем «Лело» и новая партия бывшего председателя «Нацдвижения» Ники Мелия. В партии власти уже раскритиковали эту инициативу лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе. В «Нацдвижении» пытались быть сдержанными.

Покинувший со скандалом ЕНД Ника Мелия пока не сформировал свою партию, в качестве потенциальных партнеров он готов рассмотреть любые варианты, кроме тех, в которых будут фигурировать Бидзина Иванишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили.

Возможно, в скором будущем мы увидим его сотрудничество с Мамукой Хазарадзе, который, говоря о планах на будущее, неожиданно заговорил о сотрудничестве с бывшим председателем ЕНД. По мнению лидера «Лело», Ника Мелия выгодно отличается от бывших соратников по «Нацдвижению»:

«Никаких переговоров между мной и Никой Мелия, кроме обмена информацией, пока не ведется. Мы общаемся друг с другом, мы оба в политике. Подтверждаю одно: мы с Никой Мелия будем стратегическими партнерами. Как это будет? Прежде всего, мы спросим у наших избирателей. У нас есть задача выпроводить эту власть и создать коалиционное правительство, где мы обречены сотрудничать со всеми. Для меня было принципиальным, что этот человек примкнул к «Нацдвижению» только в 2014 году. Второе – он обновил политсовет и привел в партию свежие силы. И третье: он ушел потому, что в ЕНД вернулись бывшие представители власти, которые начали вмешиваться в дела партии из-за кулис, что было для него принципиально неприемлемо».

Ника Мелия пока никак не отреагировал на сказанное Хазарадзе, зато недостатка в комментариях не было у его бывших коллег по «Нацдвижению». По мнению члена политсовета Гии Барамидзе, уход Мелия из партии перед выборами равнозначен бегству:

«Сегодня Миша (Саакашвили) собрался с силами, и непонятно, зачем в такой момент, когда нашему лидеру Саакашвили как никогда нужна поддержка, действовать в угоду своим амбициям во вред общему делу. Я не знаю, уйдут ли из ЕНД новые члены, если Ника Мелия создаст партию, нам уже это неинтересно. Может сотрудничать с кем угодно, но, когда человек ставит личные обиды выше общего дела, он поступает неправильно».

Впрочем, не все лидеры «Нацдвижения» разделили такой подход. По словам депутата Анны Цитлидзе, появление новой команды на оппозиционном фланге только усилит оппозицию:

«В отличие от другой оппозиции у ЕНД никогда не было дефицита кадров, что исключало вмешательство в дела других политических сил. Что касается Ники Мелия, то сегодня он не представляет «Нацдвижение» и Саакашвили, поэтому у нас нет интереса к его будущему. Чисто по-человечески можно пожелать ему успехов, так как усиление мелких оппозиционных партий является залогом демократии в стране. В свою очередь, мы, как главная проевропейская сила, не пожалеем усилий для достижения успеха своими силами».

По словам генсека «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, перемена мест слагаемых не изменит конечный результат:

«Это им решать, кто с кем и как будет продолжать сотрудничать, в принципе, они никогда и не расходились, всегда были объединены в единую команду под вывеской «Национального движения». Сегодня они могут быть разобщены, но у этих людей один хозяин, и мы все очень хорошо знаем, кто ими управляет. Могу сказать точно, эти люди не преследуют интересы своей страны, у них другие интересы. Соответственно, общество все очень хорошо понимает и укажет каждому соответствующее место на выборах 2024 года», – подытожил Каха Каладзе.

Планы и действия оппозиции настолько сумбурны и противоречивы, что, если выборы пройдут завтра, «Грузинская мечта» победит без фальсификаций, потому что оппозиция разобщена, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«У нас есть две партии, которые гарантированно преодолеют пятипроцентный барьер – «Грузинская мечта» и «Нацдвижение». Очень жаль, что остальная оппозиция разобщена и до сих пор не может перестроиться. Если выборы пройдут завтра, «Грузинская мечта» победит без фальсификаций, поскольку оппозиция фрагментирована и не хочет формировать коалиции. По всем соцопросам оппозиция проигрывает выборы в условиях проходного барьера. За последние 30 лет мы ни разу не находились в такой плачевной общественно-политической ситуации, мы на дне. Доверия к власти нет, нет доверия и к оппозиции. В Грузии нельзя назвать человека, обладающего авторитетом, фактически Грузией правят просроченные лидеры – Саакашвили и Иванишвили. Что касается остальных, то у меня большие сомнения, что они могут дать бой лидерам и положить результат».

Все это, по словам политолога, углубит поляризацию. «Впереди нас ждет очень непростой год», – резюмировал Дзабирадзе.

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