Зурабишвили: наша единственная перспектива — быть ближе к ЕС

«Мы знаем, что значит жить рядом с империей, которая никогда не перестанет быть империалистической», – заявила президент Грузии в интервью британскому телеканалу Sky News. Так Саломе Зурабишвили ответила на вопрос ведущей о том, ощущает ли правительство страны давление со стороны России и какой совет может дать Грузия Украине, воюющей с РФ?

«Я не уверена, что мы должны давать какие-то советы украинцам, потому что у нас были почти параллельные истории: империалистическая Россия XIX века, Советская Россия XX века, были вторжения, мы прошли через все это вместе. Так что мы стоим на одном пути, мы знаем, что наша единственная перспектива — быть ближе к Европейскому Союзу, и именно по этому пути мы пойдем с Украиной. Мы вместе с Молдовой были ассоциированным трио, а война на Украине фактически ускорила этот путь и привела наши страны к статусу кандидатов».

Говоря о влиянии России на Грузию, Саломе Зурабишвили отметила, что в преддверии парламентских выборов в стране есть опасения того, что Москва вмешается в процесс голосования и развяжет гибридную войну:

«Мы это испытываем на себе - кибератаки, возможное использование экономического давления, пропаганда, финансирование маргинальных групп… У нас есть оккупированные территории, поэтому для такого общества довольно сложно представить существование пророссийских групп и партий, но есть пророссийские (группы), которые открыто об этом не заявляют, финансируется поддержка этих групп и определенных форм антизападной пропаганды. Мы видим в Грузии то же, что видим в других местах, и я уверена, что в этом году мы увидим еще больше, поэтому нам нужно быть очень осторожными», – заявила президент Грузии.

Саломе Зурабишвили также ответила на вопрос о несостоявшемся импичменте, инициированном в прошлом году «Грузинской мечтой» из-за встреч с европейскими лидерами, несогласованных с грузинским правительством. Президент отметила, что её визиты стали одной из причин предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.