Посол США заявила о важности углубления отношений с Грузией

В комитете по международным отношениям парламента Грузии выступает посол США в Тбилиси. Робин Данниган представила доклад «Основные аспекты стратегического партнерства Грузии и США и внешней политики США».

Перед выступлением дипломата председатель комитета Николоз Самхарадзе выразил благодарность послу, американскому народу и правительству США:

«В 2009 году мы подписали Хартию о стратегическом партнерстве с США и уже 15 лет являемся стратегическими партнерами, хотя США поддерживают Грузию уже 30 лет в различных направлениях, в строительстве государственных институтов, экономическом развитии, демократии и, самое главное, территориальной целостности. Также очень важна поддержка США в направлении непризнания т.н. независимости оккупированных территорий».

В свою очередь посол назвала США «если не единственными, то одними из самых сильных сторонников Грузии».

Робин Данниган обозначила приоритеты Соединенных Штатов в отношениях с Грузией – это поддержка евроатлантического пути, увеличение объемов двусторонней торговли и инвестиций, укрепление вооруженных сил, а также культурных связей.

«Президент Байден обязуется работать над углублением нашего партнерства, и это он просил меня сделать, когда я приехала сюда, в Грузию – углубить наше и без того прочное партнерство и дружбу… За эти 32 года мы предоставили Грузии помощь на сумму более шести миллиардов долларов. Это партнерство выгодно обеим странам... США внесли свой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы подготовили грузинских пограничников, 1600 человек получили военное образование в США», — заявила посол.

Говоря о предстоящих парламентских выборах в Грузии, дипломат заявила, что «свободные и справедливые выборы являются краеугольным камнем демократии».

Робин Данниган вступила в должность чрезвычайного и полномочного посла США в Грузии в октябре 2023 года. На этом посту она сменила Келли Дегнан, которая не раз становилась объектом критики со стороны правящей партии «Грузинская мечта».