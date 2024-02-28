Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Посол США заявила о важности углубления отношений с Грузией

Робин Данниган
Робин Данниган

В комитете по международным отношениям парламента Грузии выступает посол США в Тбилиси. Робин Данниган представила доклад «Основные аспекты стратегического партнерства Грузии и США и внешней политики США».

Перед выступлением дипломата председатель комитета Николоз Самхарадзе выразил благодарность послу, американскому народу и правительству США:

«В 2009 году мы подписали Хартию о стратегическом партнерстве с США и уже 15 лет являемся стратегическими партнерами, хотя США поддерживают Грузию уже 30 лет в различных направлениях, в строительстве государственных институтов, экономическом развитии, демократии и, самое главное, территориальной целостности. Также очень важна поддержка США в направлении непризнания т.н. независимости оккупированных территорий».

В свою очередь посол назвала США «если не единственными, то одними из самых сильных сторонников Грузии».

Робин Данниган обозначила приоритеты Соединенных Штатов в отношениях с Грузией – это поддержка евроатлантического пути, увеличение объемов двусторонней торговли и инвестиций, укрепление вооруженных сил, а также культурных связей.

«Президент Байден обязуется работать над углублением нашего партнерства, и это он просил меня сделать, когда я приехала сюда, в Грузию – углубить наше и без того прочное партнерство и дружбу… За эти 32 года мы предоставили Грузии помощь на сумму более шести миллиардов долларов. Это партнерство выгодно обеим странам... США внесли свой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы подготовили грузинских пограничников, 1600 человек получили военное образование в США», — заявила посол.

Говоря о предстоящих парламентских выборах в Грузии, дипломат заявила, что «свободные и справедливые выборы являются краеугольным камнем демократии».

Робин Данниган вступила в должность чрезвычайного и полномочного посла США в Грузии в октябре 2023 года. На этом посту она сменила Келли Дегнан, которая не раз становилась объектом критики со стороны правящей партии «Грузинская мечта».

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG