Абхазскому парламенту будут заранее сообщать о проектах международных соглашений

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия во втором окончательном чтении внесли изменения в закон «О международных договорах», передает телеграм-канал «Эхо Абхазии». Абхазская исполнительная власть отныне должна заранее сообщать парламенту о намерении подписать международный договор.

«Президент Республики Абхазия обеспечивает предоставление Народному собранию проектов международных договоров, заключаемых от имени Республики Абхазия, не позднее, чем в 10-дневный срок до принятия решения о подписании такого рода соглашений. Также Кабинет Министров Республики Абхазия предоставляет Народному собранию проекты международных договоров, заключаемых от имени Кабинета Министров, не позднее, чем 10 дней по принятия решения об их подписании. Министерство иностранных дел предоставляет проекты международных договоров межведомственного характера не позднее, чем 10 дней до принятия решения об их подписании», – заявил, представляя документ, председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц.

Батал Айба, назначенный на прошлой неделе полномочным представителем президента в парламенте, выступил против принятия закона и просит его отклонить. Оппозиционер Кан Кварчия в ответ сказал: «Ты, Батал, сегодня явно не в тот окоп попал».

Напомним, что ранее абхазская общественность узнавала о заключении ряда международных соглашений уже после их подписания. Так было, в частности, с договором о передаче России госдачи в Пицунде.

Абхазский парламент сегодня планировал рассмотреть и утвердить изменения в Уголовный кодекс, связанные с клеветой. Однако законопроект был снят с повестки дня.