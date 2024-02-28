Партия Саакашвили продолжает сбор подписей с требованием его освободить

В партии «Единое национальное движение», основанной Михаилом Саакашвили, продолжают сбор подписей с требованием освободить его из заключения. Адресат обращения – действующая глава государства Саломе Зурабишвили.

Представитель Саакашвили Софо Джапаридзе посетила несколько районов Тбилиси, в которых собрала подписи граждан Грузии. «Везде очереди» и беспрецедентная активность, утверждает она:

«Это очень важная кампания. Я очень рада, что сегодня наблюдается поистине беспрецедентная активность и единство наших граждан. Почти сто тысяч человек уже на нашей стороне, они требуют освобождения Михаила Саакашвили. Я верю, что их будет гораздо больше», – заявила Софо Джапаридзе, комментарии которой распространила пресс-служба «Национального движения».

Председатель оппозиционной партии Леван Хабеишвили считает это достаточным поводом для принятия соответствующего решения со стороны Саломе Зурабишвили:

«Для европейского развития нашей страны очень важно обеспечить минимально объективную, справедливую среду, а это значит, что главный оппозиционный лидер должен быть освобожден. Для того, чтобы президент Саакашвили был на свободе, Саломе Зурабишвили должна принять конкретное решение. Мы собираем более 100 тысяч подписей, и вы видите, что действительно стоят очереди из людей, желающих подписаться для освобождения Михаила Саакашвили. Я уверен, что в конце концов грузинский народ победит бедность, победит Иванишвили, и президент Саакашвили будет освобожден», — заявил Леван Хабеишвили.

Напомним, что 16 февраля «Национальное движение» начало сбор подписей с призывом к президенту Грузии помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили. Собранные подписи оппозиционеры планируют передать Саломе Зурабишвили 1 марта.