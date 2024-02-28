Вчера абхазские СМИ распространили весьма неожиданную информацию: оказывается, Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии», который является крупнейшим абхазским экспортером на российском рынке, куда поставляет 17 наименований вин и коньяков, больше месяца назад приостановил работу из-за введения правительством республики нового акцизного налога.

Объясняя агентству «Апсныпресс» причины остановки завода, главный винодел компании Валерий Авидзба заявил:

«Кабинет министров принял решение об обложении виноматериалов, ввозимых в республику, 30-процентным акцизным налогом. Это тяжелым бременем ложится на производство, существенно увеличивает себестоимость нашей продукции. Наши дистрибьютеры сказали, что если мы повысим цены, то они не смогут продавать товар. В связи с этим мы приостановили свою деятельность. Решение о приостановке производства носит временный характер. Мы ведем переговоры с правительством и надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята и Кабмин отменит принятое им решение».

В интервью российским СМИ Авидзба упомянул, что предприятие столкнулось с проблемой выплаты зарплат тремстам сотрудникам завода:

«Повышение стоимости акцизов коснулось и других винных заводов в республике – Бабушарского и Пицундского, но больше всех это отразилось на «Винах и водах Абхазии», поскольку только это предприятие в больших объемах экспортирует свою продукцию в РФ, а с недавних пор и в Белоруссию… Правительство с пониманием отнеслось, готовится документ, который должен рассмотреть парламент. Надеемся на нормализацию ситуации».

«Вина и воды Абхазии» производят 28 миллионов бутылок вина в год. На российский рынок завод поставляет 17 наименований вин и коньяков и является крупнейшим бюджетообразующим промышленным предприятием республики.

Немного из истории абхазского промышленного виноделия. Главные бренды абхазского вина – «Апсны», «Лыхны», «Букет Абхазии» и другие – связаны с именем знаменитого абхазского винодела Николая Ачба, начинавшего свою деятельность в 20-30-е годы прошлого века. Помимо прочего, он основал винодельческую династию. Распад СССР и грузино-абхазская война почти уничтожили промышленное виноделие в Абхазии, в том числе большую часть виноградников, был полуразрушен Сухумский винзавод.

Возрождение абхазского виноделия началось в 1999 году, когда Николай (Ника) Ачба, внук и тезка первого директора винзавода, построенного в 1962 году, нашел инвесторов, которые вложили в восстановление предприятия 6 миллионов долларов США. Пришлось прибегнуть к закупке виноматериала в Молдове, так как за время антиалкогольной кампании в СССР середины 80-х годов и войны площадь виноградников в республике сократилась с 1,5 тысяч до 100 гектаров. С такой площади можно собрать виноград для производства всего 700 тысяч бутылок вина. Абхазские виноделы стали закладывать плантации итальянских и французских сортов винограда в разных районах. Но для того, чтобы лозы начали давать виноград, пригодный для виноделия, требуется немало лет с момента посадки. Сейчас площади таких плантаций достигают лишь 700 гектаров.

Так или иначе, но без импортного виноматериала в винодельческой промышленности Абхазии не обойтись. И, в частности, благодаря ему маленькая Абхазия выбилась в последние годы на одно из первых мест в числе импортеров вин на российском рынке. Остановка производства, которую можно назвать забастовкой, объявленной самим руководством предприятия, может испортить эту статистику. Добавит проблем абхазским производителям вина и повышение с 1 мая 2024 года акциза на алкоголь в России. Российской Госдумой предусмотрен рост акцизов также в 2025-2026 годах.

В абхазском интернет-сообществе разгорелись споры из-за сложившейся ситуации. Один из пользователей под ником доказывал:

«Давно пора было выставить заградительные пошлины на винный импортный материал. Свой надо производить из качественных сортов винограда, произрастающих на территории РА!»

Ему возразили:

«Мы сами душим одно из бюджетообразующих предприятий. Качественное это вино или нет, не в этом суть. Раз пользуется спросом, значит, товар не такой уж и плохой. Абхазские вина и в советские времена использовали грузинский виноматериал. Виноградники у нас сажают, но в один день их не запустишь в производство. Наше вино дешевое. Если продавать элитное, дорогое вино, то там нам придется вытеснять уже известные мировые бренды. Повышение акцизов увеличит стоимость наших вин в РФ, что сделает их выпуск нерентабельным. Глупое и непродуманное решение наших властей. Теперь у нас будут продавать курортникам крымские и краснодарские вина… Предлагаете все вырубить и засадить виноградом? Вы в курсе, что не вся земля подходит для винограда? Вы в курсе, сколько этой земли в Абхазии? Виноград – очень сложная и трудоемкая культура, требующая постоянного ухода. А мы привыкли пустить лозу «изабеллы» на дерево и собрать осенью урожай… Для столовых вин во всем мире используют виноматериал. В этом нет криминала, наоборот, это устоявшаяся практика. Какой дурак будет делать столовое вино из отборного винограда? Остается только вопрос – может ли винодел из виноматериала сделать что-то приличное? Сухумский завод может».

Кое-кто даже высказывал предположение, что за этим повышением акцизов стоит желание захватить успешное предприятие. На это отвечали, что речь скорее о попытке увеличить бюджетные поступления, а то виноделы слишком хорошо зарабатывают.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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