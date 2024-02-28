Дубль Кварацхелия помог «Наполи» разгромить «Сассуоло»

«Наполи» с крупным счетом обыграл «Сассуоло» в гостевом матче 21‑го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе неаполитанцев три мяча забил Виктор Осимхен, дубль оформил Хвича Кварацхелия, также записавший в актив голевую передачу. Еще один мяч забил Амир Ррахмани. У «Сассуоло» отличился Урош Рачич.

В текущем сезоне Кварацхелия забил восемь голов в Серии А.

Напомним, футболист пропустит важнейший матч сборной Грузии против Люксембурга из-за перебора желтых карточек.