Дубль Кварацхелия помог «Наполи» разгромить «Сассуоло»

«Наполи» с крупным счетом обыграл «Сассуоло» в гостевом матче 21‑го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 6:1.
В составе неаполитанцев три мяча забил Виктор Осимхен, дубль оформил Хвича Кварацхелия, также записавший в актив голевую передачу. Еще один мяч забил Амир Ррахмани. У «Сассуоло» отличился Урош Рачич.
В текущем сезоне Кварацхелия забил восемь голов в Серии А.
Напомним, футболист пропустит важнейший матч сборной Грузии против Люксембурга из-за перебора желтых карточек.
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