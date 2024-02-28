В Федерации футбола Грузии сообщили, что все билеты на матч Грузия-Люксембург проданы.

Онлайн-продажа билетов началась 27 февраля в 12:00 по тбилисскому времени и сопровождалась техническими проблемами из-за высокого спроса.

Команды встретятся 21 марта на тбилисском стадионе «Динамо» в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Играть грузинские футболисты будут без лидера команды, Хвичи Кварацхелия. Напомним, он пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

Для выхода на чемпионат Европы Грузии нужно выиграть у Люксембурга, а затем у Греции.