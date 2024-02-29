«Он не Навальный» – Зурабишвили о возможном помиловании Саакашвили

Президент Грузии ответила на вопрос о возможном помиловании Михаила Саакашвили. По словам Саломе Зурабишвили, решение о том, помиловать заключенного экс-президента или нет, является её моральной ответственностью, и никто не может повлиять на это.

«Свободные и честные выборы не зависят от того, где будет Саакашвили. Он не заключённый политический оппонент, он не (Алексей) Навальный. Он бывший президент, у которого за время его правления было много всего, что я даже не знаю, как назвать. То, что мы видим сейчас, что мы видели при разных режимах, тенденцию нарушений прав человека в тюрьмах – все это мы видели и пережили во время правления Саакашвили. Значит, он в тюрьме по реальным причинам. Это не означает, что гуманитарную точку зрения не следует защищать и уважать, я очень внимательно наблюдала за тем, что происходит с ним в тюрьме», – сказала она во время дискуссии, организованной в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House).

Зурабишвили говорит, что «с точки зрения репутации» было бы гораздо лучше, если Саакашвили находился бы где-нибудь в другом месте.

«Это – решение правительства. Есть много способов, которыми другие страны решали эти проблемы – домашний арест, экстрадиция, потому что Украина показала, что готова к экстрадиции, хотя я не знаю, был ли (запрос) подан формально. Со своей стороны у меня есть только одна возможность, которую я никогда не комментирую за пределами страны, и редко комментирую внутри страны, поскольку есть много других людей, которые ждут помилования, и если вы начнете объяснения или оправдания – это будет очень несправедливо по отношению к другим людям», – добавила она.

После задержания Саакашвили в октябре 2021 года Зурабишвили, отвечая на вопрос о помиловании третьего президента, говорила: «нет и никогда». Позже она смягчила позицию. Она, в частности, предлагала применить к нему другие формы наказания.