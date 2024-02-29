Зурабишвили: «Я не собираюсь быть лидером оппозиции»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не планирует возглавлять оппозицию, но призывает оппонентов власти объединиться вокруг европейской платформы.

«Я не собираюсь быть лидером оппозиции. Некоторые хотят, чтобы я выбрала этот путь, но я не думаю, что это правильное решение», – заявила президент в ответ на вопрос модератора в ходе дискуссии, организованной в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House).

По словам Саломе Зурабишвили, большинство населения больше не поддерживает правящую власть, а также не желает возвращения «Национального движения».

«Примерно 50% населения не поддерживает ни одну из сил и ждет того, насколько хорошо оппозиционные партии смогут действовать вместе. Это не значит, что они должны объединиться под одним списком или одной партией, это нереально и не будет полезно для многопартийности в будущем. Они должны суметь действовать вместе таким образом, чтобы представить обществу формулу победы. Это их работа. Моя работа – сказать им, чтобы они объединялись, не друг с другом, но вокруг европейской платформы», – сказала президент.

6 февраля, выступая с ежегодным отчетом в парламенте, президент Саломе Зурабишвили заявила, что создает «платформу единства Европы» – «Хартию будущего». Тогда, говоря о предстоящих выборах, президент отметила, что «это будут не обычные выборы, на которых избирается одна партия вместо другой, ту или иную программу, того или иного лидера», но это будет «решающий этап в истории, на котором мы должны определиться с нашими будущим, новой моделью управления, новой экономикой, то есть новым европейским государством».

Президент заявила, что готова быть «наблюдателем, спайщиком и руководителем этих процессов».

Инициативу президента разделяют и другие оппозиционные партии, кроме партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию».