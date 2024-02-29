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Зурабишвили: «Я не собираюсь быть лидером оппозиции»

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не планирует возглавлять оппозицию, но призывает оппонентов власти объединиться вокруг европейской платформы.

«Я не собираюсь быть лидером оппозиции. Некоторые хотят, чтобы я выбрала этот путь, но я не думаю, что это правильное решение», – заявила президент в ответ на вопрос модератора в ходе дискуссии, организованной в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House).

По словам Саломе Зурабишвили, большинство населения больше не поддерживает правящую власть, а также не желает возвращения «Национального движения».

«Примерно 50% населения не поддерживает ни одну из сил и ждет того, насколько хорошо оппозиционные партии смогут действовать вместе. Это не значит, что они должны объединиться под одним списком или одной партией, это нереально и не будет полезно для многопартийности в будущем. Они должны суметь действовать вместе таким образом, чтобы представить обществу формулу победы. Это их работа. Моя работа – сказать им, чтобы они объединялись, не друг с другом, но вокруг европейской платформы», – сказала президент.

6 февраля, выступая с ежегодным отчетом в парламенте, президент Саломе Зурабишвили заявила, что создает «платформу единства Европы» – «Хартию будущего». Тогда, говоря о предстоящих выборах, президент отметила, что «это будут не обычные выборы, на которых избирается одна партия вместо другой, ту или иную программу, того или иного лидера», но это будет «решающий этап в истории, на котором мы должны определиться с нашими будущим, новой моделью управления, новой экономикой, то есть новым европейским государством».

Президент заявила, что готова быть «наблюдателем, спайщиком и руководителем этих процессов».

Инициативу президента разделяют и другие оппозиционные партии, кроме партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию».

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