В отчет Европарламента внесены поправки по Саакашвили и базе в Очамчире

Европейский парламент внес два изменения в отчет за 2023 год о реализации общей внешней политики и политики безопасности (CFSP). Они касаются экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и планов России построить порт в Очамчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия. Автор поправок — европарламентарий Анна Фотыга.
«Михаил Саакашвили — личный враг и узник Путина. Мы не можем допустить, чтобы он погиб в тюрьме... Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией и должны вернуться в состав Грузии... Сегодня Европейский парламент принял две мои поправки в поддержку Грузии», – написала она в соцсети Х.
Изменение, внесенное в пункт 66, одобряющий предоставление Грузии статуса кандидата, содержит призыв к Саломе Зурабишвили о помиловании Михаила Саакашвили:
«Европарламент повторяет призыв освободить по гуманитарному признаку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призывает президента Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом и помиловать его, что поможет сокращению политической поляризации в стране».
Что касается изменения в пункт 64, в котором Европарламент осуждает оккупацию Россией территорий Грузии, в тексте говорится:
«Европарламент решительно осуждает планы России построить постоянную военно-морскую базу в оккупированной Абхазии, в Очамчире и призывает международное сообщество поддержать все усилия по наказанию за это грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии».
- Работа пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Абхазии может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости в январе текущего года секретарь совета безопасности самопровозглашенной республики Сергей Шамба.
- В Киеве заявляют, что имеют полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в Абхазии. «Мы их всюду достанем», – говорил президент Украины Владимир Зеленский о российских кораблях.
- Открытие российской военно-морской базы в Абхазии – «большая мина для безопасности Черного моря, завтрашнего порта Анаклия и европейского пути Грузии», считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.
- Существующая в порту Очамчире инфраструктура не может обеспечить прием крупных кораблей, включая подводные лодки и надводные военные фрегаты, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили.
- Аналитическая телепередача Би-би-си Newsnight и отдел верификации Би-би-си Verify проанализировали спутниковые снимки, которые показывают, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в порту Очамчире были проведены дноуглубительные и строительные работы. Благодаря этим работам порт теперь сможет принимать суда водоизмещением до 13 тысяч тонн, говорится в статье Би-би-си.
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