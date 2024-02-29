В отчет Европарламента внесены поправки по Саакашвили и базе в Очамчире

Европейский парламент внес два изменения в отчет за 2023 год о реализации общей внешней политики и политики безопасности (CFSP). Они касаются экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и планов России построить порт в Очамчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия. Автор поправок — европарламентарий Анна Фотыга.

«Михаил Саакашвили — личный враг и узник Путина. Мы не можем допустить, чтобы он погиб в тюрьме... Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией и должны вернуться в состав Грузии... Сегодня Европейский парламент принял две мои поправки в поддержку Грузии», – написала она в соцсети Х.

Изменение, внесенное в пункт 66, одобряющий предоставление Грузии статуса кандидата, содержит призыв к Саломе Зурабишвили о помиловании Михаила Саакашвили:

«Европарламент повторяет призыв освободить по гуманитарному признаку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призывает президента Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом и помиловать его, что поможет сокращению политической поляризации в стране».

Что касается изменения в пункт 64, в котором Европарламент осуждает оккупацию Россией территорий Грузии, в тексте говорится:

«Европарламент решительно осуждает планы России построить постоянную военно-морскую базу в оккупированной Абхазии, в Очамчире и призывает международное сообщество поддержать все усилия по наказанию за это грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Работа пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Абхазии может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости в январе текущего года секретарь совета безопасности самопровозглашенной республики Сергей Шамба.