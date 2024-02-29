В Зугдиди задержали абхазского милиционера

В Зугдиди задержан сотрудник Гальского отдела МВД самопровозглашенной республики Абхазия, младший лейтенант Давид Квеквескири – фигурант дела о смерти гражданина Грузии Темура Карбая.
В МВД Грузии в разговоре с грузинской службой Радио Свобода подтвердили информацию о задержании Квеквескири, сообщив, что он арестован по решению суда по статье 236 УК Грузии – противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия.
По информации телекомпании «Мтавари», Квеквескири в течение месяца скрывался на территории, подконтрольной грузинским властям, после задержания его перевезли в Тбилиси.
О гибели жителя Гальского района, гражданина Грузии Темура Карбая стало известно 10 декабря 2023 года. В Тбилиси заявили, что 43-летний гражданин Грузии стал жертвой жестокого избиения со стороны сотрудников абхазского МВД. Родственница погибшего рассказала грузинской службе Радио Свобода, что милиционеры нанесли Карбая множественные травмы – ушибы и переломы.
В Абхазии против Квеквескири дело возбуждено по двум статьям абхазского УК – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц; превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, и повлекшее тяжкие последствия.
10 февраля по данному делу в Абхазии задержали двух сотрудников Гальского ОВД – Альберта Заракуа и Вианора Абшилава. В заявлении прокуратуры тогда говорилось, что подозреваемый Квеквескири в прокуратуру не явился, «его местонахождение неизвестно».
Грузинское МВД возбудило дело о смерти Карбая по статье 108 –умышленное убийство.
- По версии абхазской прокуратуры, 6 декабря 2023 года Давид Квеквескири доставил задержанного Виталия Карбая, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в ОВД по Гальскому району, где в помещении дежурной части «в отсутствие понятых, незаконно произвел личный досмотр Карбая, и не задокументировал произведенное мероприятие».
- «По окончании досмотра, Карбая стал выражаться нецензурной бранью в отношении Квеквескири вследствие чего Квеквескири ударил Карбая. В это же время в дежурную часть вошли Заракуа и Абшилава, которые совместно с Квеквескири применили физическое насилие в отношении Карбая путем нанесения многочисленных ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего причинили Карбая телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки слева с переломом четырех ребер, кровоподтека на верхнем и нижнем веках правого глаза», – отметили в ведомстве.
- По информации прокуратуры, далее Карбая был помещен в изолятор временного содержания «в отсутствие законных оснований», где содержался до освобождения 7 декабря 2023 года. В абхазском МВД ранее заявили, что он был отпущен «после проведенной профилактической беседы».
- Карбая скончался в сухумской больнице 9 декабря, куда днем ранее был доставлен из гальской больницы, в которую обратился «в связи с плохим самочувствием», утверждали ранее в МВД.
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