В Зугдиди задержали абхазского милиционера

В Зугдиди задержан сотрудник Гальского отдела МВД самопровозглашенной республики Абхазия, младший лейтенант Давид Квеквескири – фигурант дела о смерти гражданина Грузии Темура Карбая.

В МВД Грузии в разговоре с грузинской службой Радио Свобода подтвердили информацию о задержании Квеквескири, сообщив, что он арестован по решению суда по статье 236 УК Грузии – противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия.

По информации телекомпании «Мтавари», Квеквескири в течение месяца скрывался на территории, подконтрольной грузинским властям, после задержания его перевезли в Тбилиси.

О гибели жителя Гальского района, гражданина Грузии Темура Карбая стало известно 10 декабря 2023 года. В Тбилиси заявили, что 43-летний гражданин Грузии стал жертвой жестокого избиения со стороны сотрудников абхазского МВД. Родственница погибшего рассказала грузинской службе Радио Свобода, что милиционеры нанесли Карбая множественные травмы – ушибы и переломы.

В Абхазии против Квеквескири дело возбуждено по двум статьям абхазского УК – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц; превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, и повлекшее тяжкие последствия.

10 февраля по данному делу в Абхазии задержали двух сотрудников Гальского ОВД – Альберта Заракуа и Вианора Абшилава. В заявлении прокуратуры тогда говорилось, что подозреваемый Квеквескири в прокуратуру не явился, «его местонахождение неизвестно».

Грузинское МВД возбудило дело о смерти Карбая по статье 108 –умышленное убийство.