Двое сотрудников Гальского ОВД задержаны по делу о смерти Темура Карбая

По делу о смерти гражданина Грузии Виталия (Темура) Карбая в самопровозглашенной республике Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении троих сотрудников Гальского отдела внутренних дел (ОВД). Двое из них задержаны.

По информации абхазской прокуратуры, в отношении капитана Заракуа Альберта Геноевича, лейтенанта Абшилава Вианора Эмировича и младшего лейтенанта Квеквескири Давида Борисовича дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц; превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, и повлекшее тяжкие последствия.

По версии прокуратуры, 6 декабря 2023 года Давид Квеквескири доставил задержанного Виталия Карбая, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в ОВД по Гальскому району, где в помещении дежурной части «в отсутствие понятых, незаконно произвел личный досмотр Карбая, и не задокументировал произведенное мероприятие».

«По окончании досмотра, Карбая стал выражаться нецензурной бранью в отношении Квеквескири вследствие чего Квеквескири ударил Карбая. В это же время в дежурную часть вошли Заракуа и Абшилава, которые совместно с Квеквескири применили физическое насилие в отношении Карбая путем нанесения многочисленных ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего причинили Карбая телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки слева с переломом четырех ребер, кровоподтека на верхнем и нижнем веках правого глаза», – отметили в ведомстве.

По информации прокуратуры, далее Карбая был помещен в изолятор временного содержания «в отсутствие законных оснований», где содержался до освобождения 7 декабря 2023 года. В абхазском МВД ранее заявили, что он был отпущен «после проведенной профилактической беседы».

Карбая скончался в сухумской больнице 9 декабря, куда днем ранее был доставлен из гальской больницы, в которую обратился «в связи с плохим самочувствием», утверждали ранее в МВД.

По информации прокуратуры, 10 февраля текущего года сотрудники Гальского ОВД Заракуа и Абшилава были задержаны. «Подозреваемый Квеквескири Д.Б. в прокуратуру Галского района не явился, его местонахождение неизвестно», – указано в заявлении.