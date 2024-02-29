Ереван должен думать «в направлении» ЕС – спикер парламента Армении

Армения должна думать «в направлении» Евросоюза, но не совершая резких шагов, считает спикер армянского парламента Ален Симонян.

Политика спросили на брифинге: почему, с одной стороны, делаются заявления о том, что Армения готова даже подать заявку на членство в ЕС, а с другой – опровергается смена политического вектора?

«Не хочу спешить, не хочу, чтобы получилось так, что делаются односторонние шаги. Считаю, что наши действия показывают, что мы по многим показателям демократии выше, чем у наших многих стран-партнеров, которые уже входят в ЕС. Это говорим не мы, это говорят наши партнеры из ЕС. Я считаю, что мы должны думать в этом направлении (ЕС – ред.) , но не хочу спешить и делать шаги, потому что в случае страны резкие шаги - это не хорошо», – заявил он.

Как пишет агентство «Новости-Армения», он также заявил, что решения о выходе Армении из ОДКБ нет, и «никаких обсуждений по НАТО или чему-то другому не было».