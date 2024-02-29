Агентство социальной информации «Апсны» пишет, что вопрос принятия закона об иностранных агентах по-прежнему остается ключевым в сегодняшней новостной повестке. Против этого документа продолжают выступать общественные деятели, представители неправительственного сектора и просто неравнодушные граждане страны.

Агентство публикует мнение дочери кавалера ордена Леона Адгура Инал-ипа Наалы Инал-ипа:

Репрессии, доносы, аресты, казни, пытки, страх и ужас… – забыли??? Мы ведь все это уже проходили! Важно, чтобы никогда не повторить! Принятие закона об иноагентах недопустимо в нашей стране!

«Одна из высших и фундаментальных ценностей нашего народа – это ценность свободы! Свободы не в смысле вседозволенности, а в смысле свободы духа, свободы мысли, свободы слова, свободы выбора и ответственности за них. Умение вести диалог деликатно, аргументированно, с уважением к оппоненту, терпеливо, соблюдая все законы народной дипломатии, которыми абхазы хорошо владели, было одним из главных достоинств. События, происходящие в нашем обществе последнее время, не могут не беспокоить. Чем руководствуются люди, которые ратуют за принятие закона об иноагентах в нашей стране? Ведь они абхазы…Как они сами себе объясняют это стремление и как не понимают, что наступают тем самым на то, что всегда было жизненно важным, основополагающим для нашего народа. На то, что формировало нас как народ и то, что помогало нам сохраняться как этносу… А, может, эти люди, забыли или вовсе не знали, за что наш многострадальный народ боролся на протяжении почти всей своей истории?! Может, они не знали, что он боролся за свободу? За возможность свободно говорить на своем языке, за возможность свободно писать о своей истории, за возможность свободно доносить свою позицию, за свободу своей земли? Репрессии, доносы, аресты, казни, пытки, страх и ужас… – забыли??? Мы ведь все это уже проходили! Мы ведь так от этого пострадали, нас ведь каждый раз отбрасывало назад с колоссальными потерями! Важно об этом не забывать! Важно, чтобы никогда не повторить! Принятие закона об иноагентах недопустимо в нашей стране!»

Наала Инал-ипа считает, что все манипуляции, подмена понятий, пропаганда, клевета и дезинформация направлены на то, чтобы запугать общество, заставить молчать тех, кто критикует, кто с чем-то не согласен, кто мешает, кто неудобен. Лишить людей возможности учувствовать в жизни своей страны.

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Общественный деятель Дмитрий Гварамия на своей странице в сети Facebook высказал мнение по поводу Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Навязываемая идеология беспомощности народа не смогла прижиться, и уже дает совершенно обратный эффект, нежели тот, на который рассчитывали создатели

«Слушая сегодня послание лидера России, который говорил о будущем своей нации, ее возрождении, погруженного в проблемы простых учителей, вплоть до отдельного поручения повышения оплаты за классное руководство, пришел к мысли, что по-хорошему завидую нашему соседу. Как заскучали мы, когда нам не ставят таких амбициозных и важных задач. И пытаются свести все интересы народа к простым потребностям. Наверно время пришло переосмыслить пройденный путь. Большое видится издалека. И действительно у нас есть фундаментальные завоевания и успехи. В свое время мы показали, что умеем успешно противостоять как экономическому, так и политическому давлению, что можем добиваться значительных результатов в крайне сложных условиях. Определенно сделано уже немало. И даже если сильно стараться трудно разрушить эти завоевания. Навязываемая идеология беспомощности народа не смогла прижиться, и уже дает совершенно обратный эффект, нежели тот, на который рассчитывали создатели. Острое ощущение того, что мы на пороге важного этапа, что нужно сделать небольшое усилие, и мы выйдем из общего состояния оцепенения. И тогда нет цели и задачи, что будет недостижима для абхазского народа».

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Директор благотворительного центра «Мы вместе» Милана Аджба на своей странице в сети Facebook написала пост, посвященный проблеме, с которой сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По ее словам, технические средства реабилитации играют огромную роль в повседневной жизни людей с ОВЗ. Именно поэтому вопрос освобождения от налогообложения при ввозе технических средств для реабилитации (колясок, костылей и т.д.) в республику стоит особенно остро.

Она напомнила, что парламент Абхазии 28 февраля 2024 года освободил от налогообложения при ввозе в республику растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих, оцинкованную рулонную сталь, проволоку из железа или нелегированной стали.

«Я, как человек с ограниченными возможностями здоровья, не могу пройти мимо этого вопроса. Коляски и костыли не производятся на территории нашей страны, а людей, нуждающихся в таких значимых для жизни средствах, много! Подавляющее большинство нуждающихся в ТСР – это дети! Дети, которые растут! И как пример – коляска меняется по мере роста ребенка. Сколько нужно колясок ребенку от 3 до 18 лет? Может 1, а быть может 3? 5 колясок необходимо, пока ребенок растет! Не буду сейчас расписывать, что взрослые люди с ОВЗ также нуждаются в периодической смене колясок, которые приходят в негодность! Коляска – это не просто средство реабилитации! Коляска – это социализация! Это возможность участвовать в жизни абхазского общества и нести пользу! Однако, когда планируется освобождение от налогообложения при ввозе технических средств реабилитации, неизвестно! Помогите нам, людям с ОВЗ, обратить внимание на необходимость освобождения от налогообложения при ввозе технических средств реабилитации в Абхазию!» – написала Милана Аджба.

Telegram-канал «D News Абхазия» сообщает, что депутаты парламента РА Дмитрий Маршан и Рашида Айба отреагировали на обращение. По данному вопросу пройдет заседание профильного комитета парламента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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