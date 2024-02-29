Быть или не быть в Абхазии так называемому закону об иноагентах? Вот уже почти месяц соответствующий законопроект готовится к обсуждению в парламенте, а тем временем в обществе идут дискуссии.

Вчера внимание многих пользователей абхазского сегмента Фейсбука привлек пост члена Общественной палаты Абхазии Изольды Хагба. Привлек уже тем, что, в отличие от других, мнение которых в данном случае бывает достаточно предсказуемо, она ранее публично на эту тему не высказывалась. И вот что она написала:

«Как мы и договаривались с моими коллегами по Общественной палате, все это время я не озвучивала свое отношение к поступившему в Парламент законопроекту об иноагентах, так как в ОП было принято совместное решение встретиться с разными группами людей, услышать их мнение, а уж затем встретиться с инициаторами самого законопроекта. Конечно, мы услышали лишь часть представителей интеллигенции, неправительственных и общественных организаций, политических партий, но зато в полном составе инициаторов. Скажу сразу, после этих встреч я еще больше утвердилась во мнении, что этот законопроект абсолютно не отвечает нашим потребностям, не основан на нашей реальности и не вызван внутренними процессами».

По словам Изольды Хагба, из беседы с представителями неправительственных организаций члены Общественной палаты узнали, что от органов власти за все время не было нареканий в их адрес – ни одного намека на нарушение законодательства Абхазии и уж тем более ни одного заведенного уголовного дела, ничего, кроме анонимных вбросов в социальных сетях. Она продолжила:

«Из беседы с инициаторами законопроекта мы получили полное подтверждение этим словам. Мы даже попросили без конкретизации дать нам знать, есть ли хоть какие-то наработки, которые бы свидетельствовали о реальной опасности для государства со стороны наших граждан, организации которых финансируют международные организации. Нас заверили, что такой информации нет, но «в мире есть такие прецеденты»!»

Представитель палаты напомнила, что уже много лет ни одна международная организация не может осуществлять свою деятельность в Абхазии и объявлять конкурс на проекты без согласования с МИДом Абхазии. Если организация получает добро, значит, у уполномоченных органов нет к ней вопросов.

«Но затем их называют недружественными, агрессивно настроенными, вражескими и пр. Вполне резонно встает вопрос, зачем им вообще разрешают деятельность? Мы услышали, что глубина отчетов по их проектам не соответствуют потребностям контролирующих органов. Тогда непонятно, что мешает аккредитующей стороне ужесточить требования по отчетам, сделать их более удобными, может быть придумать собственную форму для отчетности, которой все должны будут следовать. Или определить круг тем, проекты по которым не должны осуществляться на территории Абхазии. Или добавить в уже существующий закон о неправительственных организациях (а такой закон ведь уже существует!!!) больше контроля со стороны государственных органов. К слову, любая организация по окончании проекта сдает свои отчеты в налоговую, даже, насколько я знаю, организации сами инициируют проверку, чтобы закрыть проект. А доступ к этой информации есть у всех силовых структур по первому запросу. Давайте требовать больше!» – призвала Изольда Хагба.

Она также отметила, что многие ошибочно полагают, что законопроект об иноагентах запрещает деятельность международных организаций в Абхазии. На самом деле, в нем нет ничего о прекращении работы ни международных организаций, ни абхазских НПО, которые с ними сотрудничают. На практике, напоминает Хагба, такой отказ стал бы причиной того, что Абхазия лишилась бы очень большой помощи:

«Это же еще и неплохие налоговые сборы, а также тысячи рабочих мест, лишившись которых наши граждане придут и встану под дверями чиновников. Мы также услышали надежду, что после принятия такого закона 70-80% международных организаций сами уйдут из Абхазии… Если Абхазия в ближайшее время лишится того объема помощи, который осуществляют разные НПО, ни одно правительство не усидит в своем кресле и одного года. Ну, нет сегодня у государства таких возможностей, чтобы покрыть все нужды граждан. И как бы сегодня ни принижались результаты этой деятельности, все же правильно было бы помнить и быть благодарными за тысячи хороших проектов, за медицинскую помощь, за ремонты в школах, за оснащение техникой, оборудованием и многим другим. Я езжу по селам и хорошо знаю, что даже при такой помощи их нужды не покрыты и наполовину. И еще: да, я уверена, что враги Абхазии не дремлют, уверена, что кто-то здесь подпольно пытается и шпионить, и вербовать, и подрывать устои общества, потому что так устроен современный миропорядок – соседствующие или имеющие интерес страны между собой ведут такую работу. И я считаю, что у наших правоохранительных органов есть все возможности отслеживать эти случаи и принимать меры. Нельзя таким законом ставить под удар своих достойных граждан, принижать их достижения, навешивать им ярлыки, потому что они пострадают, а те, кто подпольно трудится, те и так будут промышлять. Выполнение базовых функций правоохранительных органов по защите нашего государства и суверенитета должно идти параллельно с обычной жизнью, а не поперек. А закон об иноагентах – это закон не про нас, не для нас, но рано или поздно, в зависимости от поставленных кем-то целей, может коснуться каждого из нас!»

Представительница Общественной палаты отметила, что хорошо понимает тех представителей неправительственных организаций, которые говорят, что, в случае принятия такого закона, они прекратят свое сотрудничество с международными организациями, так как не могут позволить навесить на себя статус иноагента, как оскорбляющий их честь и достоинство.

«Так и есть! Ибо любое участие в политической жизни твоей страны, любой твой публичный комментарий относительно государственного строя, будущих законопроектов, попытка избираться, да все, что кто-то может назвать политикой, будет считаться вмешательством с твоей стороны во внутренние дела другого государства, ведь ты по своему статусу будешь агентом = представителем = лазутчиком = шпионом = разлагающим абхазское общество элементом, который действует в интересах другого государства. Только представьте себе на минуточку себя в таком статусе на своей Родине!» – написала Изольда Хагба.

А вот несколько выдержек из выступления содиректора Центра гуманитарных программ Лианы Кварчелия в ходе беседы за круглым столом в «Чегемской правде»:

«Я думаю, не просто так один из силовиков, которые были на встрече в Общественной палате, по-моему, там это было сказано. Он как бы с опаской сказал, что вот обучают НПО людей критическому мышлению, медиаграмоте… Правильно. Конечно, надо этому обучать. Бояться этого могут только те, та власть, которая хочет что-то скрыть от народа, которая хочет обмануть народ. Вот они будут бояться критического мышления…»

Лиана Кварчелия отдельно коснулась звучащих обвинений в прозападности абхазского неправительственного сектора:

«Вот когда те же люди, которые говорят, обвиняют НПО, что вы, мол, хотите копировать все западное, это неправда. Когда есть что-то полезное для нашей страны… Борьба с коррупцией, более рациональная организация местного самоуправления, бережное отношение к культурному наследию, переработка мусора и многое еще – это то, чему мы могли бы научиться. При этом есть вещи, которые нашему менталитету не подходят, с этим мы согласны. Но знаете, нас ставят в позицию, как будто мы огульно поддерживаем Запад, все, что он делает… Знаете, как у нас любят броскими такими фразами кидаться, пропагандистскими… На самом деле все не так. Вы поднимите, пожалуйста, наши статьи, выступления на разном уровне, где мы критикуем Запад именно за его позицию в непризнании Абхазии. Но вот вы слышали, наверное, такие громкие фразы от наших молодых особенно министров – не позволим никому повесить флаг Грузии в Абхазии! А кто позволит? Когда вы маленькие еще были, учились, мы позволяли? Тогда, наверное, мы все вместе, наш народ, в том числе и мы, граждане Абхазии, которые работают в неправительственных организациях, не позволили. Мы выступали всегда против политики непризнания Абхазии, против изоляции, которой подвергли Абхазию, против навязывания нам так называемых нейтральных паспортов с грузинским кодом и так далее. Это не вы выступили, уважаемые, это мы выступили против этого. Эти вещи надо постоянно озвучивать».

Представительница ЦГП в очередной раз заявила о полной прозрачности деятельности абхазских НПО:

«Нам скрывать нечего. У нас прозрачные цели, у нас прозрачная вся бухгалтерия. Меня возмущает, крайне возмущает то, что сказал один из членов Общественной палаты, который поддерживает власть, – надо, мол, проверить, может, у них там крипта, может, у них там наличными еще… Извините меня, вы в чем нас обвиняете? Мне даже в голову такое не приходило. Это что за безосновательные обвинения? Которые меня, например, теперь заставляют думать, что это вы, наверное, пользуетесь такими способами, чтобы укрыть от наших финансовых служб свои доходы незаконные», – сказала Лиана Кварчелия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Мы не разглашаем имена авторов этой публикации из-за угрозы уголовного преследования по закону о нежелательных организациях в России

Подписывайтесь на нас в соцсетях