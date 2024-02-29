Грузинские фигуристы Метелкина и Берулава стали победителями ЧМ среди юниоров

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали золотые медали на чемпионате мира среди юниоров в соревнованиях спортивных пар. По сумме двух выступлений спортсмены набрали 179,32 балла.

Второе место заняла спортивная пара Оливии Флорес и Люка Ванга, представляющая США. Третьими стали американские фигуристы Наоми Уильямс и Лахлан Льюер.

Спортивные пары. Итоговое положение

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) - 179,32 балла.

2. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) - 166,89.

3. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США) – 146,00.

4. Ирина Наполитано – Эдуардо Коми (Италия) – 143,88.

5. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 141,26.