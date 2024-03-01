Гражданин РФ Илькин Меликов, житель Нижневартовска, бежавший из России в Грузию после избиения силовиками, утверждает, что в 2022 году в Тбилиси его «похитили неизвестные лица в гражданском» и вывезли во Владикавказ. Об этом он рассказал порталу «Вот Так».

Впервые Меликов был задержан в России 19 сентября 2019 года и допрошен в качестве свидетеля. Он говорит, что в полиции его били и угрожали подкинуть наркотики, но в итоге отпустили. В октябре он выехал в Грузию, после чего, 27 ноября 2019 года против него возбудили уголовное дело по статье об «участии в деятельности террористической организации» и объявили в розыск.

По словам Меликова, в марте 2020 года в квартире в Нижневартовске, где он жил с родителями, провели обыск, после чего в Грузии он подал заявление о прошении убежища.

«В апреле 2022 года в первой инстанции мне отказали. Должен был быть суд по этому поводу, но за 10 минут до суда мне позвонили и перенесли суд на неопределенное время», – говорит Меликов.

«Спустя два-три дня, то есть 29 апреля 2022 года, меня похитили неизвестные мне лица в гражданском. Из Тбилиси меня привезли во Владикавказ. Водворили в СИЗО-1 г. Владикавказ и через 10 дней этапировали в СИЗО-1 г. Нижневартовска», – добавил он.

Меликов говорит, что «Грузия преступила закон и нарушила международный договор». По его словам, при пересечении границы его заставили подписать бумагу о том, что он делает это добровольно. Он не уточняет, было ли это сделано до пересечения грузино-российской границе, на грузинском пограничном пункте пропуска «Дариали», или на российском «Верхнем Ларсе» (на границе России и Грузии работает единственный официальный пункт пропуска).

В России на него завели дело о незаконном приобретении взрывных устройств, поддержке терроризма и подготовке теракта. Он говорит, что невиновен и уголовное дело против сфабриковано.

«Вот Так» рассказывает, что речь идет о возможной связи Меликова с так называемым «Нижневартовским джамаатом». По данному делу пятерых жителей Нижневартовска признали виновными в ряде преступлений террористической направленности, а также в хранении оружия и взрывчатых веществ. Трех из них осудили за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

В МВД Грузии слова Меликова о похищении из Тбилиси пока не комментировали.

Журналисты задали вопрос на эту тему премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе. Он уверен, что эта информация не соответствует действительности.