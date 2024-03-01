Диана Пилия возглавила абхазский Конституционный суд

Председателем Конституционного суда самопровозглашенной республики Абхазия избрана Диана Пилия.

Как пишет агентство «Апсныпресс», 1 марта истек срок полномочий председателя суда Людмилы Ходжашвили, заместителя председателя Дианы Пилия и судьи-секретаря Нурия Тания.

«1 марта 2024 года на закрытом заседании Конституционного суда Республики Абхазия в индивидуальном порядке тайным голосованием из числа судей Конституционного суда сроком на три года избраны: председателем Конституционного суда Диана Эдуардовна Пилия, заместителем председателя Конституционного суда Раули Константинович Пантия, судьей-секретарем Конституционного суда Людмила Платоновна Ходжашвили», – говорится в сообщении.

Диана Пилия была избрана судьей Конституционного суда в феврале 2017 года.