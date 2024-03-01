В середине нынешней зимы в абхазском сегменте соцсетей появились первые снимки найденных в Сухумской бухте умирающих птиц, которых называют чомга или нырки. Порою неравнодушным людям удавалось их выхаживать, после чего птиц отпускали в море. Так или иначе, все это были поначалу единичные случаи, но к началу весны пользователи соцсетей стали сообщать о массовой гибели этих птиц, а иногда и чаек, иллюстрируя случаи фотографиями и видео.

Интернет-комментаторы сначала связывали слипшееся оперение чомг, найденных на берегу, с интенсивной работой заводов по выработке рыбной муки во время хамсовой путины, хотя в прежние годы такого не наблюдалось. Потом в соцсетях появилась другая версия – кто-то утверждал, что эти птицы, ныряя в море за рыбой, попадали в сети турецких рыболовецких сейнеров и страдали от этих сетей. И лишь потом в СМИ стали высказываться специалисты…

Но сперва о том, что это за птица, прилетающая на зимовку в Абхазию и похожие природно-климатические регионы. Латинское название чомги – Podiceps cristatus, что в переводе означает «украшенная гребнем». И действительно, по весне этих птиц легко опознать по двум темным пучкам перьев, похожих на «ушки», и рыжему «воротничку» вокруг шеи. Этих птиц, внешне напоминающих небольших уточек, называют нырками, поскольку они добывают пищу, в основном мелкую рыбешку, ныряя до четырех метров под воду. Чомга – тюркское происхождение названия, в переводе на русский означает «нырять, погружаться». Есть у них еще одно, обидное название – большая поганка. Этот род птиц назвали так, поскольку мясо у них отвратительно на вкус, хотя некоторые на них охотились из-за оперения – скажем, для украшения дамских шляпок.

О массовой гибели чомг на абхазском побережье Черного моря директор Института экологии АНА Роман Дбар недавно рассказал агентству «Апсныпресс» следующее:

«У нас на побережье насчитываются сотни тысяч птиц, которые зимуют здесь благодаря особым климатическим и экологическим условиям. В зимнее время в нашу акваторию благодаря температурному режиму мигрирует много рыбы и в первую очередь хамсы. Это привлекает птиц, делая Абхазию ключевой орнитологической территорией. Через территорию республики пролегает один из крупнейших миграционных путей на евроазиатском континенте. Зимнее время является наиболее тяжелым для всех животных, поэтому в первую очередь погибают старые, ослабевшие и больные особи. Но «массовость» гибели – это оценка субъективная, она объясняется быстрой работой социальных сетей по обмену информацией между людьми. На участках побережья, где сейчас держатся сотни тысяч птиц и где число погибших птиц естественно больше, как, например, на устьевом взморье реки Кодор, вы не обнаружите много погибших птиц, так как больные и ослабевшие птицы становятся жертвами хищников, выполняющих роль санитаров в природе. В городской черте эти экологические связи нарушены, и мы зачастую становимся свидетелями естественных, но порой драматических природных явлений, таких, как мучительная смерть пернатых».

Впрочем, ведущий эколог Абхазии не исключил и возможности поражения птиц какой-либо инфекцией:

«Болезни могут быть самыми разными. Мы сейчас даже не можем точно сказать, какие именно. Это могут быть и вирусные инфекции, и бактериальные, и паразитарные, самые разные. Они наиболее часты в период, когда формируются крупные скопления и птицы ослабевают от трудной зимовки. Любой крестьянин, который в хозяйстве содержит птиц, знает, что периодически происходит падеж среди домашних пернатых. Если, скажем, к примеру, в домашних условиях можно сделать прививки или попытаться лечить птиц препаратами, то в природе это делать невозможно, поэтому периодически происходит гибель пернатых, при этом выжившие оказываются с более сильным иммунитетом, который и передают своему потомству… Сейчас на городских пляжах муниципальным службам необходимо собирать и уничтожать мертвых птиц в порядке, установленном ветеринарной службой. За пределами городских и поселковых пляжей, в природе происходит утилизация естественным образом. Употреблять в пищу ослабевших или погибших птиц нельзя не только людям, но и домашним животным. И, конечно же, необходимо производить мониторинг и научный сбор данных о происходящих в природе явлениях с их последующим анализом».

В тон Роману Дбару высказался на Абхазском телевидении и зампредседателя Госкомитета по экологии Абхазии Мурман Соломко:

«Старые птицы в основном погибают. Молодые как-то… семь из десяти выживают, а старые, наоборот, семь из десяти погибают. Там несколько факторов. Некоторые попадают в сильные штормы, и их выбрасывает на берег разбитыми и побитыми. Некоторых поражает болезнь. И с этим ничего сделать нельзя. То, что в некоторых интернет-пабликах говорят, что море отравлено… Это хорошо, что граждане реагируют, и мы это приветствуем, конечно же, но передергивать ни в коем случае нельзя. В 2021 году на побережье Каспийского моря в Кизлярском районе погибли даже краснокнижные пеликаны. Чумка была, такая вот болезнь. И не только пеликаны, множество других птиц погибло. В природе такое бывает. Для человека это опасности не представляет, если человек не будет к ним приближаться. Но даже если подошел и взял в руки, надо потом обязательно вымыть их любым моющим средством. В тех местах, где на побережье люди не живут, природа сама разберется – их растаскают шакалы, другие звери. А вот в черте города их необходимо убирать и утилизировать коммунальным службам. У нас нет специальной лаборатории, где бы мы установили и изучили причины случившегося. Мы связались с городом Кропоткиным Краснодарского края, где есть специализированная ветеринарная лаборатория. Возможно, нам удастся вывезти птиц и лабораторно выявить причины, вызывающие их гибель».

Но далеко не все жители Абхазии следуют советам не подходить к больным птицам. На днях на интернет-ресурсе «Асаркья» («Зеркало») опубликовали материал под заголовком «Люди, оставляющие нам веру»:

«Невозможно равнодушно смотреть на умирающих птиц (чомга) у берегов Абхазии. И хоть экологи и объясняют это сезонными инфекционными заболеваниями, легче не становится. Птицы по-прежнему молча умирают на холодном февральском солнышке у самой кромки моря. Но в Абхазии всегда находятся люди, оставляющие нам веру в человека. Вот и сейчас Астанда Джения, сотрудница экологической организации «Апсабара», и жительница Сухума Гаяне Сагателян по собственной инициативе решили «пролечить» обреченных птиц. Надо сказать, что воспользовались женщины советом известного сочинского орнитолога Александра Дворецкого. Три дня назад они принесли в свой двор в центре Сухума около 25 умирающих птиц, собранных на пляже в Сухуме. Три дня по часам отпаивали их «Энтеросгелем», давали воду. И сегодня 5 птиц были благополучно выпущены на волю. Еще 4 остались во дворе. Они пока не окрепли. Остальные погибли. «Общество очень обеспокоено, птицы гибнут, закрыть на это глаза и ничего не делать – невозможно», – говорит Астанда Джения. Да, никто не знает, выживут ли чомги, выпущенные сегодня. Но мы точно знаем, что есть люди, которые ЛЮДИ, способные на то, что, может, многие и могли бы сделать, но не решаются».

Упомянутый орнитолог Александр Дворецкий, которого сейчас цитируют абхазские СМИ, полагает, что гибель чомги на побережье Черного моря может быть вызвана токсином, поражающим центральную нервную систему, и помочь птицам можно с помощью лекарств, выводящих токсины. То, что они выздоравливают в течение двух-трех дней, говорит о том, что это не вирус и не бактерия.

«Если бы они были в таких больших стаях, как чайки, можно было бы говорить о том, что какая-то инфекция между ними гуляет. Посмотрите на чомгу – одна птица там, другая через триста метров. То есть они не контактируют, они не могут передавать эту инфекцию друг другу», – отмечает Дворецкий. Он напомнил, что похожая ситуация произошла в 2001 году, когда на Кубани пестициды попали в реку, после чего болезнь птиц стала распространяться по побережью Черного моря.

Абхазские интернет-пользователи встречали в основном с недоверием то, о чем говорили отечественные экологи. Возможно, причина в желании найти и наказать виновных. Некоторые упорно связывали гибель птиц с недавней смертью троих турецких рыбаков на сейнере. Но в любом случае негативная реакция на пляжи, усеянные трупиками чомг, была выражена очень явственно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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