Сборная Грузии по регби вышла в финал Чемпионата Европы. «Борджгалоснеби» сыграли со сборной Румынии и победили со счетом 43:5, сообщает SOVA.

В матче, проходившем на стадионе имени Месхи в Тбилиси, хозяева забили семь мячей и пропустили только один. Благодаря этой победе грузинская команда сохранила Кубок Антимоза Ивериели, который с 2002 года традиционно разыгрывается в матчах между Грузией и Румынией (румыны выигрывали его 6 раз).

На матче присутствовал премьер-министр Грузии. Ираклий Кобахидзе пришел на игру с сыном.

3 марта в Португалии состоится второй полуфинал чемпионата Европы по регби между хозяевами турнира и Испанией. Победители этой пары встретятся в Париже 17 марта.