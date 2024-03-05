Зурабишвили наложила вето на поправки «Мечты» к Избирательному кодексу

Президент Грузии наложила вето на поправки к Избирательному кодексу, инициированные «Грузинской мечтой». Если правящая партия преодолеет вето и изменения будут приняты, должность заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции, будет упразднена.

В партии власти утверждают, что Саломе Зурабишвили «взяла за привычку накладывать вето на законопроекты». Депутат от «Грузинской мечты» Ирма Заврадашвили говорит, что президент не мотивирует свои решения, но лишь выполняет приказы «врагов страны».

«Это переросло в привычку, и было бы хорошо, если от этой привычки избавились – когда враги страны предпринимают какие-то шаги, правительство обязано что-то предпринять против них. Мотивацией должно быть что-то иное, чем вражда и заказы "Националов"», – говорит Ирма Заврадашвили.

Георгий Сиоридзе, член ЦИК от партии «Лело», должность которого будет упразднена в случае преодоления вето, заявляет, что изменения ослабят доверие к комиссии.

«В заключениях Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ прямо подчеркивается, что основной проблемой, с которой сталкивается избирательная администрация, является низкое доверие со стороны общества. Естественно, изменения, предлагаемые «Грузинской мечтой», не служат увеличению этого доверия, но напротив – разрушению этого доверия, а когда нет доверия к ЦИК, естественно, доверие к выборам будет быть очень низким, а это означает кризис легитимности», – говорит Георгий Сиоридзе.

При этом оппозиционер отмечает, что надежды на то, что правящая партия откажется от преодоления президентского вето, у оппонентов власти нет.

Напомним, что согласно проекту «Грузинской мечты», должность заместителя председателя ЦИК, на которую назначается лицо из числа партийных членов ЦИК и представителя оппозиции, упраздняется.

Проект данного закона был принят парламентом в первом чтении в сентябре, после чего был направлен для заключения Венецианской комиссии.

Кроме того, согласно поправкам в Избирательный кодекс, меняется порядок и кворум избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК: для поддержки кандидатов потребуется 3/5 или 90 голосов от общего состава парламента: если не удается обеспечить достаточное количество голосов? пройдет второе голосование, на котором потребуется 76 голосов, в случае недобора на следующем пленарном заседании депутатам вновь потребуется 76 голосов. Если же вопрос не удастся решить и на третьем голосовании, решение будет принимать президент. В этом случае спикер парламента направит список кандидатов в члены ЦИК.