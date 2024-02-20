«Грузинская мечта» приняла поправки в избирательное законодательство, которые принципиально меняют порядок формирования Центризбиркома. В оппозиции и гражданском секторе полагают, что изменения противоречат рекомендациям европейских партнеров.

Согласно поправкам, упраздняется должность заместителя председателя Центризбиркома, назначаемого по квоте оппозиции. В отсутствие председателя его обязанности будет исполнять секретарь ЦИК.

Проект также предусматривает изменение порядка избрания членов ЦИК и председателя: решение будет принято простым большинством (76 голосов) во втором туре голосования, если в первом туре не будет достигнут консенсус.

Согласно прежнему законодательству, для избрания председателя необходима была поддержка не менее 100 депутатов. Из-за этого парламентское большинство и оппозиция не могли договориться о приемлемом кандидате, в связи с чем председатель Центризбиркома был избран простым большинством в 76 голосов, и потому он занимал эту должность 6 месяцев вместо 5 лет.

В «Грузинской мечте» считают, что принятие поправок сорвало планы оппозиции по парализации работы ЦИК. По словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, оппозиция хотела сохранить рычаг давления на избирательную администрацию, и, что самое важное, сохраняла возможность обвинить власть в возможном поражении на выборах.

«В результате этих законодательных изменений в Грузии будет такая избирательная администрация и такие правила, которые есть во всех развитых европейских государствах. Мы не хотим, чтобы порядок формирования ЦИК был предметом политического торга. Избирательная администрация должна быть защищена от политического вмешательства и у нее должна быть возможность проводить выборы в независимой и свободной избирательной среде. Действия оппозиции доказывают, что она готовится не к выборам, а к следующему после них дню, чтобы объяснить свое поражение на парламентских выборах», – заявил Талаквадзе.

Доводы Талаквадзе в оппозиции назвали смехотворными. Узурпация ЦИК выглядит тем более странной, что «Грузинская мечта» не раз заявляла о своей уверенности в своей победе, намереваясь набрать около 60% голосов, напомнил представитель партии «За Грузию» Михаил Даушвили.

«Когда они всем доказывают, что приходят в парламент с конституционным большинством, у них безоговорочная поддержка... Если у вас дела идут настолько хорошо, то зачем напрямую подчинять себе ЦИК? Логики здесь нет. Если вы такие крутые, если многие люди вас поддерживают, тогда зачем вам это нужно? Все это говорит о том, что они на историческом минимуме поддержки», – заключил Даушвили.

Правящая партия провалила одну из фундаментальных реформ, считают в «Стратегии Агмашенебели». По мнению депутата Пааты Манджгаладзе, целью «Грузинской мечты» является сохранение власти, даже ценой срыва вступления в Евросоюз:

«Мы не поддержали изменения, которые противоречат европейским рекомендациям и мешают Грузии вступить в Евросоюз в ускоренном порядке. В результате действий власти нарушено одно из 9 условий, связанных с избирательной реформой. «Грузинская мечта» заявила, что состав ЦИК, избранный председателем парламента и утвержденный большинством, является демократическим, с чем не согласен более никто в мире», – сказал Манджгаладзе.

Президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на закон. Однако, по мнению экспертов, это лишь отложит приятие поправок, так как парламентское большинство обладает достаточным количеством голосов для преодоления вето.

На этом фоне Национально-демократический институт США (NDI) организует в Грузии предвыборную миссию, в рамках которой делегация проведет встречи на высоком уровне для оценки избирательной среды перед октябрьскими парламентскими выборами. Первая встреча делегации состоялась с председателем парламента Шалвой Папуашвили. Следующими были представители внепарламентской оппозиции. По словам председателя партии «Голос» Эки Беселия, она проинформировала членов делегации об радикальных действиях власти, которая проигнорировала рекомендации Венецианской комиссии.

Напомним, после первого чтения законопроект был направлен в Венецианскую комиссию, которая прямо рекомендовала отказаться от отмены избрания заместителя ЦИК по квоте оппозиции.

«Захват всего административного ресурса и монополизированная избирательная среда, с учетом несвободной судебной системы делает невозможным оспаривание нарушений в ходе выборов. Последние шаги «Грузинской мечты» подрывают доверие к избирательному процессу. Все это свидетельствует о том, что в планы власти не входит проведение прозрачных и свободных выборов».

До 23 февраля делегация NDI встретится с представителями правительства, политических партий, гражданского сектора, СМИ и дипломатического корпуса. После завершения оценки делегация опубликует свои выводы и рекомендации. Наблюдательная миссия включает и визит второй предвыборной делегации, работу группы долгосрочных наблюдателей и наблюдательной миссии в день выборов.

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