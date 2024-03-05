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Азербайджан сносит здание бывшего карабахского парламента

Здание парламента непризнанной НКР, архивная фотография
Здание парламента непризнанной НКР, архивная фотография

Власти Азербайджана сносят здание в Ханкенди (армянское название – Степанакерт), где ранее располагался парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

О сносе здания первоначально сообщили армянские телеграм-каналы. Затем кадры сноса показала Государственная телекомпания Азербайджана – «Az TV».

В Баку говорят, что здание «не соответствовало требованиям архитектуры». Азербайджанские СМИ используют формулировку «незаконный самострой».

Нагорно-Карабахская республика, провозглашённая более 30 лет назад этническими армянами на территории бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана и не признанная ни одной страной мира, 1 января 2024 года формально прекратила свое существование. Осенью прошлого года Азербайджан в результате военной операции установил контроль над всей территорией региона.

Подавляющее большинство армянских жителей региона, более 100 тысяч человек, опасаясь репрессий со стороны азербайджанских властей, уехали в Армению.

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