В Цхинвали заявили, что не обсуждали тему транзита товаров

Руководитель Таможенного комитета самопровозглашенной республики Южная Осетия рассказал журналистам об итогах рабочей встречи югоосетинского президента Алана Гаглоева по вопросам реконструкции пункта пропуска «Нижний Зарамаг». Александр Чочиев говорит, что вопрос транзита через Южную Осетию не стоял на повестке дня.

«Тема транзита не поднималась и не обсуждается», – отметил Чочиев.

Предложение об открытии дороги через Цхинвали было озвучено в прошлом году на заседании российско-грузинского делового совета во Владикавказе.

В августе 2023-го директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что Москва считает «вполне достижимым» начало автомобильного и железнодорожного транзита через Абхазию и Южную Осетию.

Дорога через «Верхний Ларс» – единственный действующий сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией. За открытие альтернативных транзитных маршрутов периодически выступают в Ереване, Москве и Сухуми.