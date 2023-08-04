МИД РФ считает «вполне достижимым» транзит через Абхазию и Южную Осетию

Москва считает «вполне достижимым» начало автомобильного и железнодорожного транзита через самопровозглашенные республики – Абхазию и Южную Осетию. Об этом в интервью ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар.

«Проблематика транзитного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, Южную Осетию и Грузию периодически обсуждается нами в контактах с Ереваном с учетом его объективной заинтересованности в открытии дополнительных транспортных коридоров, которые соединили бы наши страны наряду с Военно-Грузинской дорогой. Убеждены, что это способствовало бы раскрытию транспортно-логистического и транзитного потенциала региона и работало бы на интересы всех стран Южного Кавказа. Считаем, что решение этого вопроса вполне достижимо, если все заинтересованные стороны будут руководствоваться прагматическими интересами и учитывать существующие в регионе реалии», – отметил Гончар.

Ранее президент российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил о необходимости начала железнодорожного транзита через территорию Абхазии. Тему обсудили и на заседании Российско-Грузинского делового совета.

Абхазские политики поддерживают транзит грузов через Абхазию «из третьих стран». Об этом они заявили по итогам заседания рабочей группы по возможному транзиту грузов.

В 2021 году абхазский парламент обратился в Госдуму РФ с заявлением о том, что Абхазия готова на «равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения» между Россией и Арменией.

Власти Грузии говорят, что вопрос о железнодорожном сообщении между Россией и Грузией не обсуждается.