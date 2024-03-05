Делегация из Грузии отправилась в Россию на Всемирный фестиваль молодежи, который проводится по указу президента РФ Владимира Путина. Вместе с грузинской делегацией на форуме представлена молодежь и официальные лица из самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии. Близ Сочи, на территории российской федеральной территории «Сириус», рядом с грузинским развеваются абхазский и югоосетинские флаги.

Грузинскую делегацию возглавляет глава Центра Примакова Дмитрий Лорткипанидзе. «Наши братья ингуши торжественно встретили нас в аэропорту Сочи», — написал он в соцсети 29 февраля.

По информации из открытых источников, среди членов грузинской делегации:

Анна Хотивришвили — кандидат исторических наук, заместитель директора Центра исследований постсоветских стран по международным связям;

Юлия Ключникова — русскоязычный гид в Тбилиси;

Инесса Родина – трехкратная чемпионка Грузии по спортивной акробатике из Марнеули, по словам Лорткипанидзе — «лидер русской молодежи Грузии»;

Карине Аракелян — педагог из села Родионовка (Паравани) Ниноцминдского муниципалитета;

Татьяна Балабанова — жительница села Гореловка;

представители грузинской общины России.

Одна из участниц форума рассказала «Эху Кавказа», что Грузию на форуме представляют 35 человек.

«Лично я приехала выступать, читать стихи, петь песни, рассказывать о Грузии, привлекать иностранцев в нашу страну. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнало о нашей прекрасной стране и приезжало к нам. И поверьте, некоторые участники даже не знали, что есть такая страна», — рассказала она.

По ее словам, члены делегации познакомились с осетинскими участниками форума, но «больше всего подружились с представителями Ингушетии».

«Главное — это мир и дружба. Мы все аполитичны и за мир на планете», — сказала она.

В Россию был приглашен, но не смог поехать основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. В разговоре с «Эхом Кавказа» он прокомментировал участие в форуме абхазской и югоосетинской делегаций.

«С 1990-х годов грузинские эксперты, ученые и политики принимали и будут принимать участие в подобных мероприятиях вместе с абхазами и осетинами. Сегодня ничего не изменилось. Просто кто-то делает это тайно, кто-то открыто. Моя личная деятельность как учёного и исследователя открыта. Я слушаю любого, кому есть, что сказать. Ожидать, что мы будем участвовать только на платформах, созданных наших стратегическим союзником, и только с теми, кто нам нравится, — это самообман. Ожидать, что Россия потерпит поражение и мы «помиримся» с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами — это обычное невежество. Поэтому диалог между людьми должен продолжаться на всех уровнях», — говорит Сихарулидзе, который часто посещает Россию для участия в различных мероприятиях.

В Сочи находится и журналистка Лали Морошкина, которая периодически выступает на российских телеканалах, комментируя отношения Грузии и России.

Короче говоря, начат процесс «огрузинивания» Сочи, теперь главное — сделать правильный выбор

О своих впечатлениях от участия в молодежном форуме она поделилась с газетой «Асавал-Дасавали». Морошкина говорит, что «так называемые санкции, введенные против России, нигде в Сочи не ощущаются». Журналистка считает, что Грузия должна «незамедлительно начать переговоры с Москвой».

«В Сочи, там, где с незапамятных времен жили грузины, российское правительство фактически построило новый город — «Сириус». [В Сочи] повсюду звучат грузинские песни, повсюду грузинские блюда и продается грузинское вино! Короче говоря, начат процесс «огрузинивания» Сочи, теперь главное — сделать правильный выбор», — говорит она.

Общество должно адекватно реагировать на действия групп, которые имеют прямые связи с государством-оккупантом, говорит в беседе с грузинской службой Радио Свобода исполнительный директор Фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили: «Когда 20% Грузии оккупировано, когда украинцы в Украине воюют против России, любая форма сотрудничества с враждебным государством является аморальным поступком».

По её словам, пророссийские группы пытаются убедить общество в том, что Москва помирит грузин с абхазами и осетинами.

«Эта формула, что Россия — миротворец и мы будем вести переговоры с абхазами, означает, что существует конфликт между абхазами, осетинами и грузинами. На самом деле это военное вмешательство России, и оккупант не может быть переговорщиком и посредником. У него свои политические цели — он хочет изменить внешнеполитический курс Грузии, и поэтому в этой ситуации он выиграет больше, если приспособится к роли посредника», — добавляет Кинцурашвили.

В югоосетинскую делегацию на форуме входят 130 человек, ее возглавляет замруководителя администрации президента самопровозглашенной республики Алан Тибилов.

Абхазию на форуме представляют 100 человек. Глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба принял участие в сессии Глобального форума молодых дипломатов, на которой, в частности, раскритиковал США и заявил, что грузинскому правительству «не нужна война».

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