Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

«Мы все аполитичны». Кто поехал из Грузии на молодежный форум Путина?

Путин направил участникам церемонии видеообращение
Путин направил участникам церемонии видеообращение

Делегация из Грузии отправилась в Россию на Всемирный фестиваль молодежи, который проводится по указу президента РФ Владимира Путина. Вместе с грузинской делегацией на форуме представлена молодежь и официальные лица из самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии. Близ Сочи, на территории российской федеральной территории «Сириус», рядом с грузинским развеваются абхазский и югоосетинские флаги.

Грузинскую делегацию возглавляет глава Центра Примакова Дмитрий Лорткипанидзе. «Наши братья ингуши торжественно встретили нас в аэропорту Сочи», — написал он в соцсети 29 февраля.

Грузинская делегация в аэропорту Сочи
Грузинская делегация в аэропорту Сочи

По информации из открытых источников, среди членов грузинской делегации:

  • Анна Хотивришвили — кандидат исторических наук, заместитель директора Центра исследований постсоветских стран по международным связям;
  • Юлия Ключникова — русскоязычный гид в Тбилиси;
  • Инесса Родина – трехкратная чемпионка Грузии по спортивной акробатике из Марнеули, по словам Лорткипанидзе — «лидер русской молодежи Грузии»;
  • Карине Аракелян — педагог из села Родионовка (Паравани) Ниноцминдского муниципалитета;
  • Татьяна Балабанова — жительница села Гореловка;
  • представители грузинской общины России.

Одна из участниц форума рассказала «Эху Кавказа», что Грузию на форуме представляют 35 человек.

«Лично я приехала выступать, читать стихи, петь песни, рассказывать о Грузии, привлекать иностранцев в нашу страну. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнало о нашей прекрасной стране и приезжало к нам. И поверьте, некоторые участники даже не знали, что есть такая страна», — рассказала она.

По ее словам, члены делегации познакомились с осетинскими участниками форума, но «больше всего подружились с представителями Ингушетии».

«Главное — это мир и дружба. Мы все аполитичны и за мир на планете», — сказала она.

Абхазский флаг на фестивале
Абхазский флаг на фестивале

В Россию был приглашен, но не смог поехать основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. В разговоре с «Эхом Кавказа» он прокомментировал участие в форуме абхазской и югоосетинской делегаций.

Арчил Сихарулидзе
Арчил Сихарулидзе

«С 1990-х годов грузинские эксперты, ученые и политики принимали и будут принимать участие в подобных мероприятиях вместе с абхазами и осетинами. Сегодня ничего не изменилось. Просто кто-то делает это тайно, кто-то открыто. Моя личная деятельность как учёного и исследователя открыта. Я слушаю любого, кому есть, что сказать. Ожидать, что мы будем участвовать только на платформах, созданных наших стратегическим союзником, и только с теми, кто нам нравится, — это самообман. Ожидать, что Россия потерпит поражение и мы «помиримся» с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами — это обычное невежество. Поэтому диалог между людьми должен продолжаться на всех уровнях», — говорит Сихарулидзе, который часто посещает Россию для участия в различных мероприятиях.

В Сочи находится и журналистка Лали Морошкина, которая периодически выступает на российских телеканалах, комментируя отношения Грузии и России.

Лали Морошкина с одним из участником форума
Лали Морошкина с одним из участником форума
Короче говоря, начат процесс «огрузинивания» Сочи, теперь главное — сделать правильный выбор

О своих впечатлениях от участия в молодежном форуме она поделилась с газетой «Асавал-Дасавали». Морошкина говорит, что «так называемые санкции, введенные против России, нигде в Сочи не ощущаются». Журналистка считает, что Грузия должна «незамедлительно начать переговоры с Москвой».

«В Сочи, там, где с незапамятных времен жили грузины, российское правительство фактически построило новый город — «Сириус». [В Сочи] повсюду звучат грузинские песни, повсюду грузинские блюда и продается грузинское вино! Короче говоря, начат процесс «огрузинивания» Сочи, теперь главное — сделать правильный выбор», — говорит она.

Общество должно адекватно реагировать на действия групп, которые имеют прямые связи с государством-оккупантом, говорит в беседе с грузинской службой Радио Свобода исполнительный директор Фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили: «Когда 20% Грузии оккупировано, когда украинцы в Украине воюют против России, любая форма сотрудничества с враждебным государством является аморальным поступком».

Тамар Кинцурашвили
Тамар Кинцурашвили

По её словам, пророссийские группы пытаются убедить общество в том, что Москва помирит грузин с абхазами и осетинами.

«Эта формула, что Россия — миротворец и мы будем вести переговоры с абхазами, означает, что существует конфликт между абхазами, осетинами и грузинами. На самом деле это военное вмешательство России, и оккупант не может быть переговорщиком и посредником. У него свои политические цели — он хочет изменить внешнеполитический курс Грузии, и поэтому в этой ситуации он выиграет больше, если приспособится к роли посредника», — добавляет Кинцурашвили.

Embed
«Мы все аполитичны». Кто поехал из Грузии на молодежный форум Путина?
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:04:21 0:00
Скачать

В югоосетинскую делегацию на форуме входят 130 человек, ее возглавляет замруководителя администрации президента самопровозглашенной республики Алан Тибилов.

Абхазию на форуме представляют 100 человек. Глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба принял участие в сессии Глобального форума молодых дипломатов, на которой, в частности, раскритиковал США и заявил, что грузинскому правительству «не нужна война».

Подписывайтесь на нас в соцсетях

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG