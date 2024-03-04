Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба уверен, что грузинскому правительству «не нужна война». Об этом политик заявил, выступая на Всемирном фестивале молодежи, который проходит на территории российской федеральной территории «Сириус».

По словам Ардзинба, в рамках Женевских дискуссий Грузия при поддержке американцев отказывается подписывать соглашение о неприменении силы.

«Мы, абхазы, задаем себе вопрос, почему они не подписывают соглашение? Неужели Грузия хочет воевать? Или американцы хотят развязать второй фронт? Мы слышим, циркулирует такая информация, так или иначе, о том, что американцы собираются развязать второй фронт, но, слава богу, что грузинское правительство разумное, война никому не нужна, в том числе и самой Грузии. Потому что на сегодняшний день в соответствии с договорно-правовой базой агрессия против Республики Абхазии является агрессией против Российской Федерации. Поэтому я уверен в том, что Грузия не будет это делать», – сказал он.

Ардзинба также рассказал о контактах Сухуми и Минска, выразив надежду на установление дипломатических отношений с Беларусью.

Некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.

Ранее в Москве, Сухуми и Цхинвали не раз хвалили грузинское правительство за «прагматизм» и «сдержанность», заявляя, что Грузия «руководствуется национальными интересами» и «не поддается антироссийской истерии».