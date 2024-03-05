Инал Ардзинба: Абхазия видит свое будущее в Союзном государстве

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба заявил, что Абхазия видит свое будущее в Союзном государстве - с Россией и Беларусью. Об этом он сказал в ходе дискуссии «Россия в новых международных условиях: возможности для политики, экономики и науки» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
«Одна из ключевых задач сегодня - это белорусский проект. Хотя у нас и нет пока дипломатических отношений с Белоруссией, были осуществлены взаимные визиты глав государств. Мы понимаем, что путь к Союзному государству достаточно долгий, предметный, сложный, но, тем не менее, у нас существенная, подавляющая часть населения страны поддерживает такой подход», - отметил он.
Ардзинба подчеркнул, что Абхазия свое будущее видит именно в укреплении союза с РФ.
«Мы видим свое будущее именно в этом - укреплении союза с Россией и в нашем стремлении к Союзному государству. <> Поэтому мы будем стремиться именно к этому. Что касается Белоруссии, то мы сегодня выстраиваем фундамент. У нас есть торгово-экономические отношения, начинается активное развитие, есть инвестиционное сотрудничество», - отметил абхазский министр.
Глава абхазского МИДа в октябре 2023 года заявил, что Сухуми «хочет быть с Россией и Беларусью в составе Союзного государства». Поэтому в Абхазии решили продвигать повестку активнее, пишет SOVA.
Президент Аслан Бжания в 2022 году заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. В 2020 году Бжания рассказал о том, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 12 ноября в Сочи обсуждался вопрос создания Союзного государства.
- С конца 1990-х годов Россия и Беларусь строят Союзное государство – единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное и юридическое пространство. Что касается присоединения Абхазии к РФ, в Сухуми не раз заявляли, что речи об этом идти не может: в феврале 2023 года секретарь абхазского Совбеза Сергей Шамба назвал «вбросами» информацию СМИ о возможном вхождении Абхазии в состав России.
- «У нас есть Конституция, которая просто не позволяет обсуждать вообще эту тему. Это уголовно наказуемая ответственность за постановку таких вопросов вообще. Поэтому это нереально», - заявил он тогда, но добавил, что на уровне экспертов могут обсуждаться вопросы «нового евразийского союза».
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