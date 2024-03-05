Инал Ардзинба: Абхазия видит свое будущее в Союзном государстве

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба заявил, что Абхазия видит свое будущее в Союзном государстве - с Россией и Беларусью. Об этом он сказал в ходе дискуссии «Россия в новых международных условиях: возможности для политики, экономики и науки» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

«Одна из ключевых задач сегодня - это белорусский проект. Хотя у нас и нет пока дипломатических отношений с Белоруссией, были осуществлены взаимные визиты глав государств. Мы понимаем, что путь к Союзному государству достаточно долгий, предметный, сложный, но, тем не менее, у нас существенная, подавляющая часть населения страны поддерживает такой подход», - отметил он.

Ардзинба подчеркнул, что Абхазия свое будущее видит именно в укреплении союза с РФ.

«Мы видим свое будущее именно в этом - укреплении союза с Россией и в нашем стремлении к Союзному государству. <> Поэтому мы будем стремиться именно к этому. Что касается Белоруссии, то мы сегодня выстраиваем фундамент. У нас есть торгово-экономические отношения, начинается активное развитие, есть инвестиционное сотрудничество», - отметил абхазский министр.

Глава абхазского МИДа в октябре 2023 года заявил, что Сухуми «хочет быть с Россией и Беларусью в составе Союзного государства». Поэтому в Абхазии решили продвигать повестку активнее, пишет SOVA.

Президент Аслан Бжания в 2022 году заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. В 2020 году Бжания рассказал о том, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 12 ноября в Сочи обсуждался вопрос создания Союзного государства.