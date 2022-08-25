Абхазия готова вступить в Союзное государство России и Беларуси – Бжания

Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. Об этом президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил в эфире «Соловьёв LIVE».

Бжания говорит, что «идея союзного государства близка народу Абхазии» и она «соответствует её национальным интересам».

Кроме того, по словам Бжания, Абхазии необходим «прочный союз с Российской Федерацией».

«Очевидно, что однополярный мир рухнул. После того, как Российская Федерация (я в этом уверен) успешно завершит специальную операцию на территории Украины, будет совершенно иная реальность. Для руководства, народа России будет очевидно, кто является настоящими союзниками, кто в это тяжелое время был по-настоящему рядом, и исходя из этих фактов, видимо, будем создаваться некий контур союзного государства. Мы на это рассчитываем, и мы готовы в этом принять участие», – сказал он.

При этом Бжания добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.

«Но на уровне граждан такие контакты имеют место быть. В последнее время белорусский бизнес стал проявлять интерес к Абхазии. Думаю, что в ближайшее время мы запустим очень интересный совместный белорусско-абхазский экономический проект», – сказал он.