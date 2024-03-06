В России предложили отменить льготы для грузинских виноделов

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии.

Кроме того, предложено установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200 процентов, рассказал РИА Новости исполнительный секретарь ассоциации Алексей Плотников.

«Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200 процентов», — заявил собеседник агентства.

В конце июля прошлого года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из «недружественных стран» — с 12,5 до 20 процентов, но не менее полутора долларов за литр. Мера начала действовать с 1 августа. Позже ее продлили на весь 2024-й. Грузия в список «недружественных стран» не входит.

Россия – основной экспортный рынок для грузинских компаний. Грузия при этом входит в тройку лидеров по поставкам вина в Россию.