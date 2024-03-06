В России предложили отменить льготы для грузинских виноделов

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии.
Кроме того, предложено установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200 процентов, рассказал РИА Новости исполнительный секретарь ассоциации Алексей Плотников.
«Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200 процентов», — заявил собеседник агентства.
В конце июля прошлого года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из «недружественных стран» — с 12,5 до 20 процентов, но не менее полутора долларов за литр. Мера начала действовать с 1 августа. Позже ее продлили на весь 2024-й. Грузия в список «недружественных стран» не входит.
Россия – основной экспортный рынок для грузинских компаний. Грузия при этом входит в тройку лидеров по поставкам вина в Россию.
- Грузия в первые месяцы 2024 года поставила рекорд по экспорту вин на внешние рынки, заявило 5 марта Национальное агентство вина страны. Почти 80 процентов продаж пришлись на Россию.
- В январе и феврале 2024 года Грузия экспортировала 16,7 млн литра вина, говорится в сообщении агентства. Это на 43% больше, чем в 2023 году.
- Россия была основным рынком для грузинских вин до середины 2000-х. В 2006 году, во время острого кризиса в российско-грузинских отношениях в связи с арестом спецслужбами Грузии четырёх офицеров российской военной разведки, российский президент Владимир Путин распорядился наложить эмбарго на ввоз грузинских вин.
- Экспорт возобновился лишь в 2013 году. Однако резкий рост начался с 2022 года, после введения против России масштабных санкций Евросоюза. Тбилиси к ним присоединяться не стал, решение критиковала оппозиция.
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