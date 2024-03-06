В РФ сообщили о незаконном вводе люксовых автомобилей из Грузии

В Федеральной таможенной службе России сообщили о задержании в Ставропольском крае девяти автомобилей Toyota, Mercedes и Lexus, «перевозимых с нарушением».

По информации ведомства, таможенники установили, что транспортные средства были ввезены из Грузии через «Верхний Ларс», где их поместили под процедуру таможенного транзита с пунктом назначения – Кыргызстан.

«Однако после пересечения границы без разрешения таможенного органа автомобили были погружены на автовозы и переданы под управление не указанных в документах водителей. Установлено, что на самом деле люксовые авто направлялись в Москву для последующей перепродажи», – сказано в заявлении.

По информации российского ведомства, стоимость автомобилей оценивается в 200 млн рублей (2.2 млн долларов). В отношении пяти декларантов, нарушивших процедуру таможенного транзита, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее Грузия ввела запрет на реэкспорт автомобилей в Россию, но он не распространяется на автомобили, которые предназначены для транзита в другие страны.

Расследование iFact недавно выявило, что в Россию в обход санкций ежедневно поставляют из Грузии сотни автомобилей — напрямую или через страны-посредники. Журналисты рассказали, как устроены схемы экспорта и какие риски для Грузии представляет незаконный бизнес.

В исследовании указано, что машины в Армению, Казахстан и Кыргызстан переправляют те же компании, которые до войны занимались поставками в Россию.

В Министерстве финансов Грузии, комментируя публикацию, заявили, что её цель – распространение дезинформации.

«В связи с санкциями, введенными США, Европейским Союзом, Великобританией и Японией, все транзитные коридоры на территории Грузии строго контролируются», – отметили в ведомстве.