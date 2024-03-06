Посол ЕС: торговые отношения между Грузией и Евросоюзом будут только расширяться

«Статус кандидата Грузии создает прочную основу для всех частных инвесторов, и торговые отношения между Грузией и Евросоюзом будут только расширяться», – заявляет посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Дипломат напомнил, что в 2014 году Евросоюз и Грузия подписали соглашение об ассоциации, за этим последовало Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле и безвизовый режим.

«Европейский рынок был открыт для грузинских компаний. Я понимаю, что это непросто, поскольку есть определенная географическая дистанция, бюрократические проблемы, но наблюдается стабильный прогресс, и я знаю, что ЕС – один из крупнейших торговых партнеров Грузии. Всеми проектами, которые мы поддерживаем, мы пытаемся расширить связь между Грузией и ЕС», – сказал Павел Герчинский.

Между тем, дипломат отмечает, что для привлечения инвесторов в стране необходимо развивать инфраструктуру:

«Через Европейский инвестиционный банк мы финансируем многие крупные инфраструктурные проекты. У нас есть экономический инвестиционный план. Речь идет о мобилизации 2 миллиардов евро государственных и частных инвестиций не только для улучшения инфраструктуры, но и для улучшения сообщения. Мы работаем над улучшением сообщения через Черное море, работаем над улучшением автомагистрали Восток-Запад, поддерживаем малый и средний бизнес».

Павел Герчинский отмечает, что ЕС тратит около 100 миллионов евро на поддержку различных проектов:

«Мы стараемся улучшить бизнес-среду и приблизить грузинский бизнес к бизнесу ЕС через наших партнеров. Есть много примеров успешного грузинского бизнеса, и многие из них (предприятий) являются членами Ассоциации европейского бизнеса и получают выгоду от глубокого и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле и статуса кандидата. Я надеюсь, что по мере приближения Грузии к членству в ЕС бизнес-климат более улучшится», – сказал Павел Герчинский.