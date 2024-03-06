Ереван подтвердил требование о выводе пограничников РФ из «Звартноца»

У Армении есть четкая позиция по вопросу вывода российских пограничников из ереванского международного аэропорта «Звартноц», о чем она проинформировала российскую сторону, заявил в среду секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.



«Недавно мы заявили об этом в официальном письме», – сказал Григорян журналистам в Национальном Собрании.

По его словам, соответствующие функции в аэропорту «Звартноц» должна осуществлять непосредственно армянская сторона, передает агентство «Новости-Армения».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц».