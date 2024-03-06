Ереван подтвердил требование о выводе пограничников РФ из «Звартноца»

У Армении есть четкая позиция по вопросу вывода российских пограничников из ереванского международного аэропорта «Звартноц», о чем она проинформировала российскую сторону, заявил в среду секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.
«Недавно мы заявили об этом в официальном письме», – сказал Григорян журналистам в Национальном Собрании.
По его словам, соответствующие функции в аэропорту «Звартноц» должна осуществлять непосредственно армянская сторона, передает агентство «Новости-Армения».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц».
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24 выразил обеспокоенность в связи с задержанием в декабре 2023 года российского мобилизованного Дмитрия Сетракова, сбежавшего от войны в Армению. Правозащитники говорили, что Сетракова задержали российские полицейские, что незаконно. Тогда власти Армении это не комментировали, но позже Пашинян назвал это похищением.
- «Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории», – сказал Пашинян и предупредил о «последствиях», «если требования Еревана останутся без ответа».
- Спикер парламента Армении Ален Симонян также заявил, что российские пограничники должны уйти из ереванского международного аэропорта «Звартноц».
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