Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Ереван подтвердил требование о выводе пограничников РФ из «Звартноца»

Аэропорт «Звартноц», архивная фотография
Аэропорт «Звартноц», архивная фотография

У Армении есть четкая позиция по вопросу вывода российских пограничников из ереванского международного аэропорта «Звартноц», о чем она проинформировала российскую сторону, заявил в среду секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

«Недавно мы заявили об этом в официальном письме», – сказал Григорян журналистам в Национальном Собрании.

По его словам, соответствующие функции в аэропорту «Звартноц» должна осуществлять непосредственно армянская сторона, передает агентство «Новости-Армения».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц».

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24 выразил обеспокоенность в связи с задержанием в декабре 2023 года российского мобилизованного Дмитрия Сетракова, сбежавшего от войны в Армению. Правозащитники говорили, что Сетракова задержали российские полицейские, что незаконно. Тогда власти Армении это не комментировали, но позже Пашинян назвал это похищением.
  • «Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории», – сказал Пашинян и предупредил о «последствиях», «если требования Еревана останутся без ответа».
  • Спикер парламента Армении Ален Симонян также заявил, что российские пограничники должны уйти из ереванского международного аэропорта «Звартноц».

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG