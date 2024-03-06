Известный журналист и телеведущий Леонид Парфенов выступит в Тбилиси. Он представит свою новую книгу «Намедни. Наша эра. 2016-2020».

Этот свежий, 12-й по счету том, посвящен относительно спокойной второй половине 2010-х. Здесь встречаются Монеточка и Мишустин, «Петров с Бошировым», Голунов и Грета Тунберг. «Денег нет, но вы держитесь», Дудь, каршеринг, коронавирус, PokemonGo и другие события, люди, явления, пишет SOVA.

Леонид Парфенов представит также другие свои проекты: фильмы последнего времени и сериал «Намедни». Он ответит на вопросы зрителей и по окончании встречи проведет автограф-сессию с подписью томов «Намедни».