Президент Грузии намерена «дойти до конца своего мандата»

Президент Грузии заявила, что намерена «дойти до конца своего мандата». Так на Саломе Зурабишвили ответила на вопрос журналистов, в ходе встречи 6 марта, о том, намерена ли она включиться в политику уже не в роли президента:

«Если я буду нужна для политики, то буду, а если нет, то в любом случае ясно одно, что я дойду до конца своего мандата. Я считаю, что сейчас роль президента очень важна для консолидации проевропейских сил, и я буду этому способствовать в форме, в какой смогу», - заявила Зурабишвили, передает SOVA.

Президент ответила и на вопрос: видит ли она себя в коалиционном правительстве.

«Мы должны ясно понимать - коалиционное правительство не означает, что тот, кто раньше был во главе, будет уничтожен и выйдет из игры. Коалиционное правительство может означать и то, что какую-то роль будет играть та же «Грузинская мечта». Сегодня очень просто объединиться в коалиционное правительство, поскольку мы знаем, что общее у нас – это переговоры с Евросоюзом… Предназначение этого правительства будет предельно ясно. Возможно, не удастся выполнить все девять рекомендаций, но мы должны выполнить то, что нужно стране. Не думаю, чтобы было необходимо мое нахождение в правительстве. Я там, где есть, думаю, у меня очень важная роль. Чем чаще говорят, что у меня нет роли, тем больше я убеждаюсь, что, наверное, есть. Тем более в этот период», - сказала Саломе Зурабишвили.

Затронула президент Грузии и тему помилования экс-главы государства Михаила Саакашвили.

«Я сказала – это мое дискреционное право. Говорила не только здесь, но и за пределами, недавно подчеркнула это и в Лондоне, потому что из Европарламента, а также из разных мест идут предложения, давление. Я сказала, что не приму решение под каким-либо давлением - ни внутренним давлением, ни внешним давлением », - сказала президент.