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Политика

Саломе Зурабишвили пустила «Грузинскую мечту» по своему следу

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили

Возобновит ли «Грузинская мечта» после резолюции антизападную риторику, стихшую после получения статуса кандидата в ЕС? Раздражение в партии власти вызвал призыв евродепутатов к президенту Саломе Зурабишвили помиловать Михаила Саакашвили. Да и она сама, находясь в Лондоне, на этот вопрос отвечает весьма неоднозначно, и второй день в своих выступлениях и интервью критикует Бидзину Иванишвили.

Я думаю, что Саакашвили не Навальный, и это сравнение неуместно, – второй день настаивает президент Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос о возможном помиловании Михаила Саакашвили. Сначала – в ходе дискуссии в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House), а потом в интервью ВВС в программе «Hard talk».

Но он бывший лидер Грузии, – уточнила ведущая.

Да, – согласилась президент: – Он бывший лидер Грузии, и он в тюрьме за те вещи которые он сделал, когда он был президентом. А не как политический оппонент.

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Саломе Зурабишвили пустила «Грузинскую мечту» по своему следу
by Эхо Кавказа

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Впрочем, Зурабишвили не спорит – есть у вопроса и гуманитарный аспект. Она только категорически опровергает утверждения Саакашвили и его сторонников о том, что он подвергся в тюрьме пыткам. По словам президента, несмотря на давление, как внутри страны, так и извне, она не собирается ему поддаваться в вопросе ее конституционного права помилования:

«Это мое моральное решение, которое я принимаю, не оповещая никого об этом заранее». Зурабишвили согласилась: ее заверения, что она никогда не помилует Саакашвили, «оказались под вопросом», хотя она не разделяет мнение о том, что он может умереть в тюрьме:

«Я уверена, что этого не произойдет. Это стало бы огромным ударом для репутации Грузии, который мы не можем допустить. Потому я находилась в ежедневном контакте с теми представителями власти, которые несут за это ответственность, чтобы убедиться, что такого не случится. В то же время есть другие варианты, в пределах ответственности министра юстиции и правительства – его экстрадиция в Украину», – попыталась поделиться ответственностью Зурабишвили.

Она из Лондона дала представителям «Грузинской мечты» и прямой ответ на их предположения о ее отставке и готовности возглавить оппозицию.

По словам Зурабишвили она намерена оставаться на должность до истечения срока. И в этом ранге намерена «громко говорить», следить за выполнением девяти рекомендаций Брюсселя для вхождения Грузии в ЕС и содействовать ему.

В «Грузинской мечте», исходя из этих заявлений, сочли, что Зурабишвили готовят возможность помиловать Саакашвили. Особенно с учетом совпадения во времени с резолюцией Европарламента. В нее, по инициативе европарламентария Анны Фотыги, были внесены поправки с призывом к президенту Зурабишвили помиловать Саакашвили из гуманитарный соображений:

«Михаил Саакашвили – личный враг и узник Путина. Мы не можем допустить, чтобы он погиб в тюрьме... Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией и должны вернуться в состав Грузии... Сегодня Европейский парламент принял две мои поправки в поддержку Грузии», – написала Фотыга в соцсети Х.

Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе напомнил, что Фотыга личный друг Саакашвили, и что вся эта кампания в поддержку экс-президента «проплачена». Вспомнил Каладзе и резолюцию Европарламента, в которой Иванишвили упомянут как олигарх, которого нужно подвергнуть санкциям:

«Такие резолюции наносят вред нашим отношениям (с ЕС). Это просто оскорбительно. Мы видели не одну резолюцию, в которых были написаны очень тяжелые, ужасные вещи. Потом выяснилось, как принимаются эти резолюции. Кто-то платит деньги, потом это маскируется лоббизмом, а потом принимается резолюция. Это очень тяжелая ситуация».

Депутат «Силы народа» из парламентского большинства Гурам Мачарашвили и вовсе пригрозил президенту, пообещав, что в случае помилования Саакашвили она разделит его судьбу и окажется в той же тюремной клинике «Вивамеди», в котором отбывает срок экс-президент.

А спикер парламента Шалва Папуашвили через соцсети в длинном в гневном письме ставит вопрос ребром: «Для ЕС пришло время официально отмежеваться от клеветнических заявлений депутатов Европарламента. Наш вопрос к Европейскому союзу – разделяют ли они наши общие ценности или подчиняются узким интересам депутатов Европарламента. Мы считаем, что главное – это наше общее дело: европейская и евроатлантическая интеграция Грузии. Мы должны думать о будущем», – пишет Папуашвили

Анна Фотыга – личный друг не только Саакашвили, но и всей Грузии, – поправили в «Нацдвижении». Лидер фракции ЕНД Тинатин Бокучава напомнила, что по настоянию Фотыги в резолюцию Европарламента была внесена еще одна поправка – с осуждением России за оккупацию грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и строительство военной базы в Очамчире. Возразила Бокучава и Саломе Зурабишвили:

«Президент Зурабишвили вчера в Лондоне говорила о том, что правительство может изменить меру пресечения Саакашвили на ношение электронного браслета, или домашний арест или экстрадицию. Она предусматривает передачу президента Саакашвили украинской стороне, как гражданина Украины. Но это в условиях правления Иванишвили произойти не может. Потому что Иванишвили слушает Москву. Я надеюсь, что президент Зурабишвили покажет грузинскому народу, что она действительно прислушивается к Европе».

А депутат из группы «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе прослеживая тон и содержание заявления президента в Лондоне, пришел к выводу, что «ничего не исключено». Но и прогнозировать, помилует президент Саломе Зурабишвили Михаила Саакашвили до или после выборов, он не решился.

Саакашвили находится в заключении с первого октября 2021 года, он осужден по двум уголовным делам сроком на шесть лет, еще по трем делам идут судебные процессы.

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