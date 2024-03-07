В Батуми пройдет матч легенд сборной Грузии и миланского «Интера»

Сегодня в Батуми состоится футбольный матч между легендами сборной Грузии и миланского «Интера». Это первый матч «Серии легенд», в рамках которого Шота и Арчил Арвеладзе, Темур Кецбая, Георгий Кинкладзе, Леван Кобиашвили, Каха Каладзе, Каха Цхададзе, Александре Иашвили и другие грузинские ветераны выступят против Луиша Фигу, Себастьяна Фрейя, Эстебана Камбьяссо, Хавьера Дзанетти, Марко Матерацци, Лусио, Франческо Колонезе, Фабио Галанте, Диего Милито и дргуих.

Один из участников матча, бывший игрок «Милана», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на пресс-конференции, прошедшей 6 марта:

«Я рад возможности еще раз провести встречу с «Интером». Мы были соперниками на протяжении многих лет. Как футболист, если у меня была возможность что-то выиграть, я выиграл это все в моей клубной карьере. Такие игры важны для грузинского футбола и развития спорта. Спасибо за это организаторам встречи, завтра мы встретимся на поле».

В этом матче не будет проигравших, заявил Арчил Арвеладзе:

«Я рад, что все это привлекло такое внимание. Надеюсь, этот матч будет веселым, дружеским, и наши гости хорошо проведут вечер в Батуми. Уверен, им тоже понравится этот стадион… И грузины, и наши гости будут стремиться к победе, но в завтрашней игре не будет проигравших».

Матч пройдет на стадионе «Батуми Арена», встреча начнется в 19:00. Перед началом игры команды на поле поприветствуют воспитанники «Грузинской академии Интера».