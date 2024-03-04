Гол Хвичи Кварацхелия помог «Наполи» обыграть «Ювентус»

Грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия забил девятый гол в текущем сезоне чемпионата Италии. Неаполитанский клуб одержал победу над «Ювентусом» со счетом 2:1.

Первый гол в составе «Наполи забил именно Кварацхелия. В концовке матча форвард Виктор Осимхен не реализовал пенальти, однако Джакомо Распадори на добивании отправил мяч в ворота гостей. У туринцев отличился Федерико Кьеза.

В 25 матчах за «Наполи» в текущем сезоне Серии А Кварацхелия забил уже девять голов. В прошлом году, когда «Наполи» стал чемпионом Италии, Хвича забил 12 мячей в 34 матчах.

В настоящее время «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице. С большим отрывом лидирует «Интер», на втором месте – Ювентус.