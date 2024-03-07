В самом начале нынешней весны, с 1 по 7 марта, на федеральной территории «Сириус» в Сочи проходил Всемирный фестиваль молодежи. В нем приняли участие 20 тысяч «молодых лидеров», в том числе 10 тысяч иностранных, из десятков стран разных континентов. Делегация из Абхазии, в составе которой было около ста участников, приехала на фестиваль со своей программой как полноправный участник.

На постсоветском пространстве многие в эти дни вспоминали первые фестивали молодежи и студентов в середине прошлого века, особенно фестиваль 1957 года в Москве, который стал для тогдашнего советского общества настоящим прорывом за железный занавес без выезда за рубеж. Фраза «Мир, дружба, жвачка» – еще оттуда. С тех пор много воды утекло, и проведение нынешнего фестиваля показалось многим неожиданным. В самом деле, ну какой фестиваль через два года после начала так называемой СВО – а по сути, во время войны? Но постепенно мотивы его проведения, на которое Россия не пожалела денег, для многих прояснились. Кремлю очень важно было показать, что страна – отнюдь не изгой в мире. И почему бы не задействовать многочисленные объекты, построенные к сочинской зимней Олимпиаде 2014 года? Конечно, они и так время от времени использовались, но не в таком масштабе.

Несколько слов о федеральной территории «Сириус». Это территория бывшего Олимпийского парка, от границы с Абхазией до Адлера и от шоссейной дороги до моря. Во время Олимпийских игр это место называли прибрежным кластером (в отличие от горного кластера, центром которого была Красная Поляна). Образовательный центр поддержки одаренных детей в России был создан там в 2015 году. Расположен на самом юге Краснодарского края в образованном в феврале 2020 года поселке городского типа Сириус, который 22 декабря 2020 года стал первой федеральной территорией России.

То есть чтобы попасть из Абхазии в «Сириус», достаточно просто пересечь мост через реку Псоу, то есть, по сути, ехать из столицы страны пару часов по автотрассе.

Вот какими впечатлениями поделился вчера с агентством «Апсныпресс» участник фестиваля студент Абхазского госуниверситета Нестор Касландзия.

«Сегодня шестой день Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Фестиваль проходит очень продуктивно. За всю мою форумную историю могу назвать этот фестиваль самым информативным и интересным. У нас есть отличная возможность послушать лекции и поучаствовать в беседах с людьми, которых ранее приходилось видеть только на телеканалах. Каждый из участников фестиваля имеет возможность выбрать интересующее его направление и посетить мероприятие. Никто никого не обязывает посетить ту или иную локацию, выбор для участников очень большой – от интерактивных площадок и площадок для проведения концертов до лекционных площадок. Мы стараемся посещать максимальное количество разных мероприятий, не пропускать ничего интересного и полезного для нас и нашей страны. Мы знакомимся с представителями разных стран, рассказываем им о нашей стране, ее истории, культуре, достопримечательностях. Открытий очень много – новые люди, новые мысли и новые возможности. Все мероприятия фестиваля организованы на очень высоком уровне…», – сказал Нестор Касландзия.

Вот еще информация из СМИ. Изучить предметы абхазского быта и получить сувенир на память могли участники фестиваля у стенда Абхазии. У каждого представителя республики были с собой небольшие подарки – флажки и значки, которые они раздавали другим участникам, рассказал глава молодежного отдела Госкомспорта Идриса Кара-Осман-оглы.

Ребята из Абхазии участвовали в самых разных мероприятиях. Они послушали лекцию об особенностях искусственного интеллекта от игрока «Что? Где? Когда?» Максима Поташова, ученого в области нейронауки Татьяны Черниговской и ведущего телеигры «Умницы и умники» Юрия Вяземского. Показали себя и в спортивных состязаниях: команда по мини-футболу, в которую они входили, заняла первое место, а на титульном поединке Харитона Агрба они были самыми активными болельщиками.

Добавим, что за этим боксерским поединком следили не только участники фестиваля, но и во время прямой телетрансляции и болельщики в Абхазии, которые с активно комментировали его в соцсетях. Абхазский профессиональный боксер Харитон Агрба провел на главной спортивной арене фестиваля бой с мексиканцем Хосе Баррего. Агрба одержал победу и получил звание претендента на пояс IBA в весе до 67 кг в рамках турнира «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA».

А вот впечатления участника фестиваля Саида Хагба, который фигурировал в видеоролике в абхазском национальном костюме:

«Для чего этот фестиваль? Для знакомств, для дальнейшего общения. Так сказать, если мы почему-то не можем с ними на английском разговаривать, разговариваем на русском. Если на русском не можем, здесь все на фестивале учат абхазский (смеется). Уже подходят, спрашивают, тем более если в национальном приходишь, походят, спрашивают, откуда ты… Реально людям нравится, тянутся к нам».

Но рекордсменом по полученным от пользователей лайкам стал другой видеоролик, на котором представитель абхазской делегации Илья Чехерия говорил в микрофон, стоя посреди сидевших ребят и накрыв плечи абхазским флагом:

«Я представитель делегации из Республики Абхазия. Это республика, которая уже тридцать лет сталкивается с двойными стандартами со стороны коллективного Запада. И проявляется это в информационном пространстве, при регистрации там не позволяется указывать, что мы из Республики Абхазия, а также постоянно пропагандируется информация со стороны вражеского нам государства. И эта проблема нам понятна. Но вот сегодня была презентована площадка… Я ее скачал. И узнал, что там невозможно зарегистрировать Абхазию как независимое государство. И другие площадки, где это происходит. Мы понимаем, что бывает какой-то сложный политический контекст. Но и наши братья с Южной Осетии тоже с этим сталкиваются. И не надо ли для таких стран, которые являются душевно и морально…

– Все понятно… Я разделяю ваше негодование. Просим представителей… Вы будете отвечать?

– Сегодня добавим Абхазию…».

Последовали дружные аплодисменты и крики «браво». Хотя казалось бы – что за победа в России, признавшей Абхазию и Южную Осетию в 2008 году… Но нельзя забывать, что участницей фестиваля была и грузинская делегация.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, приглашенный в качестве почетного гостя, был очень активен и на разных площадках ВФМ рассказывал участникам фестиваля и журналистам о приоритетных направлениях во внешней политике Абхазии и о другом. В частности, в очередной раз он сообщил о готовности Абхазии вступить в Союзное государство с Россией и Белоруссией, которая, правда, пока Абхазию так и не признала.

Не обошлось и без маленького внутриполитического скандала. Когда в первый же день на фестивале молодой министр выступил на свою излюбленную тему об иноагентах и о том, что представители коллективного Запада многим в Абхазии якобы промыли мозги, бывший депутат парламента Абхазии Натали Смыр публично заявила, что это ему в свое время промыли мозги так, что он теперь не может отличить абхазского патриота, много лет боровшегося за свободу Абхазии, от вражеского агента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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