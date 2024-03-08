Британский исполнитель снял в Грузии клип на песню для «Евровидения»

Популярный британский исполнитель Олли Александер снял в Грузии клип на песню «Dizzy», с которой он будет представлять Соединенное Королевство на конкурсе «Евровидение-2024».

33-летний Олли Александр — музыкант, автор песен, продюсер, актер, мультиинструменталист, открытый гей и защитник прав ЛГБТК. Он стал популярным как фронтмен музыкального трио Years & Years, выступающего в жанрах синти-поп и электроник.

Премьера видео «Dizzy» состоялась 1 марта. На YouTube клип набрал уже около 750 тысяч просмотров, передает агентство «Новости-Грузия».

Съемки проходили в Тбилиси в феврале. Режиссером стал известный французский клипмейкер Колин Солаль Кардо, ранее снимавший для Robyn, Алиши Кис, Джека Уайта и многих других. Вместе с ним над клипом работала грузинская продюсерская компания Shelter.Film.

Олли Александр написал песню «Dizzy» в соавторстве с продюсером Дэнни Л. Харлом. По словам исполнителя, в ней описывается волшебное место, в которое музыка способна переносить человека.

68-й по счету песенный конкурс «Евровидение» пройдет в городе Мальмё (Швеция). Первый полуфинал состоится 7 мая, второй – 9 мая. Финал состоится 11 мая.

Грузию на конкурсе представляет певица Нуца Бузаладзе с песней «Fire Fighter». Олли Александр успел познакомиться с ней во время съемок клипа в Тбилиси.