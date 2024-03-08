Президент Грузии назвала «позором страны» проблему насилия в отношении женщин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «позором страны» проблему насилия в отношении женщин.

«Насилие в отношении женщин, фемицид или убийства женщин – это прямой позор для страны, когда мы имеем дело с такими явлениями, что прямо противоречит нашей культуре, идентичности и всем тем ценностям, которые нас объединяют», - сказала президент на мероприятии во Дворце Орбелиани, посвященном Международному женскому дню, передает агентство «Новости-Грузия».

Зурабишвили подчеркнула, что над преодолением этого вызова должно работать все грузинское общество – начиная с родителей и школ, заканчивая СМИ.

«Мы любим часто говорить, что должно сделать государство, что сделать надо очень многое, но все же самое главное – это наша индивидуальная работа, а гражданское воспитание людей – это наша ответственность», - подчеркнула президент.

По данным «Центра социальной справедливости», с 2018 по 2022 год в Грузии было зарегистрировано 183 случая покушения на убийство и убийств женщин. 66 случаев были квалифицированы как фемицид. 34 человека осуждены за убийство. Больше всего случаев фемицида зарегистрировано в Тбилиси (23 случая) и Квемо-Картли (14 случаев).

Согласно статистике Народного защитника Грузии, за первые полгода 2023 года было зарегистрировано 13 убийств женщин, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Проведенное при участии ООН исследование показало, что в Грузии 18,2% женщин подверглись хотя бы одной форме насилия за 12 месяцев. 50,1% женщин за свою жизнь подвергались, по крайней мере, одной форме насилия.