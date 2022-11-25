На фоне шокирующего происшествия стартует в Грузии ежегодная глобальная кампания против насилия в отношении женщин и девушек. Накануне в городке Терджола на западе Грузии мужчина облил бензином бывшую жену и поджег ее. Местные поборники прав женщин обращают внимание на участившиеся случаи сексуального насилия в отношении девочек и убийств по гендерному признаку.

37-летнюю жительницу городка Терджола, мать двух несовершеннолетних детей от смертельного преследования бывшего мужа-насильника не спасло то, что ему ранее был выписан сдерживающий ордер. Он пришел в магазин, где работала его бывшая супруга, облил ее бензином, поджег и запер в подсобке, чтобы мучительная смерть ее настигла наверняка.

Вчерашнее происшествие в Терджоле – не единственный случай в криминальной сводке грузинских СМИ за последние три дня, указывающий на системные и общественные проблемы в сфере защиты прав женщин и девочек. В этот же день прокуратура сообщила о задержании мужчины по обвинению в растлении восьмилетней племянницы в Самегрело. На днях в Тбилисской клинике 12-летняя девочка родила ребенка, идет следствие. А в Аджарии был задержан отец несовершеннолетней девушки за то, что жестоко ее избил. Так отец отреагировал на то, что заплаканная дочь поздно вернулась домой, сказав, что ее изнасиловали.

Как противостоять насилию на уровне закона и восприятия в обществе – это стало главной темой для объединившихся в женском движении грузинских правозащитных НПО и групп активистов в первый день ежегодной глобальной кампании в борьбе против насилия в отношении женщин. Говорит глава НПО «Сапари» Баия Патарая:

«На этот раз мы требуем изменение закона об изнасиловании. На сегодняшний день в нашей стране не все типы изнасилования караются законом. Женщины и девочки не защищены от сексуального насилия. Мы требуем, чтобы наше законодательство приблизилось к международным стандартам. У нас изнасилованием считается только тот случай, когда оно сопровождается еще дополнительной формой насилия, к примеру, избиением. Но секс без согласия не считается изнасилованием по нашему законодательству».

К 16-дневней кампании активных действий против гендерного насилия правительство Грузии присоединилось и в этом году. Об этом сообщается в размещенном на сайтах правительства заявлении. В нем отмечается, что власти прилагают все усилия в этом направлении. Но там же есть признания в том, что в этой сфере много неразрешенных вопросов. Это тот редкий случай, когда представители власти признают наличие проблем в сфере защиты прав женщин. Но эти заявления, как отмечают правозащитники, носят формальный характер и часто походят на любимый тост грузинского застолья «за матерей, жен, дочерей и просто любимых женщин».

Так было и сегодня в случае заявлений политиков в тбилисском сакребуло. Там первыми отметили Международный день борьбы с насилием в отношении женщин и даже раздали оранжевые браслеты. (Оранжевый цвет ООН определила как «цвет надежды на мир без насилия против женщин».)

Тинатин Ниблошвили, зампредседателя тбилисского сакребуло (городской орган власти) от правящей «Грузинской мечты» заявила:

«Участившиеся случаи фемицида в нашей стране указывают на то, что каждый из нас обязан говорить и осуществлять все прогрессивные реформы в борьбе против насилия в отношении женщин. Ни одна женщина не должна оставаться лицом к лицу с этой проблемой. Каждый из нас должен говорить о тех сервисах, которые государство предоставляет женщинам – жертвам насилия».

Действительно, за последние годы власть приняла законы против домашнего насилия, созданы приюты для женщин и детей, жертв домашнего насилия. При содействии ООН, ЕС других международных партнеров осуществляются проекты по экономическому усилению женщин, их вовлечению в политическую и экономическую жизнь страны. В правоохранительных органах и судебных структурах, в образовательных учреждениях проводятся тренинги для повышения знания и своевременного реагирования в сфере искоренения насилия над женщинами и детьми.

«Нужно признать, что этого недостаточно, – заявил сегодня замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на мероприятии, приуроченном к началу кампании «Нет насилию над женщинами». – Не могу не отозваться на вчерашнюю тяжелейшую трагедию. Молодую женщину на рабочем месте с особой жестокостью убил супруг. Этот случай и в целом случаи насилия на каждого из нас накладывают дополнительные обязательства, чтобы каждый насильник, кто совершит такое, ответил со всей строгостью закона. Мы должны сделать все, чтобы женщины в нашей стране чувствовали себя защищенными».

Замминистра Дарахвелидзе сообщил, что остается высокое количество выданных сдерживающих ордеров, что ведомство намеревается ужесточить систему оценки риска и пересмотреть существующие правила применения электронных браслетов, «чтобы все больше женщин чувствовали себя защищенными».

Выступающие сегодня на мероприятии в МВД чиновники разных профильных ведомств и политики из «Грузинской мечты» отмечали, что им без поддержки общества не обойтись. Они призывали граждан к высокому самосознанию и ответственности, говорили о том, как важно не закрывать глаза на происходящее рядом, о том, что, к сожалению, опасность, в том числе, сексуального насилия чаще исходит от близких женщинам и девочкам людей, что это проблема во всем мире и что борьбу за права женщин нужно продолжать после завершения 16-дневной кампании.

Правозащитники, в свою очередь, сегодня отмечали, что помимо формальной готовности власти должны действовать более эффективно, не ограничиваясь лишь обещаниями. И желательно, чтобы политики-мужчины подавали личный пример, ведь в стране на дискриминацию по гендерному признаку жалуются и женщины-политики, и должностные лица.

«Для женщин и девушек нет абсолютно безопасных мест. Насилие в отношении них остается самым хроническим, самым разрушительным, самым игнорируемым нарушением прав человека в мире, – говорится в сегодняшнем обращении Наталии Канем, исполнительного директора Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA). – Это будет продолжаться до тех пор, пока права и выбор женщин будут считаться более низкими, чем у мужчин, и до тех пор, пока их тела не будут считаться их собственными».

Каждые 11 минут женщину или девочку убивает интимный партнер или член семьи, обращает внимание на плачевную статистику Генсек ООН Антониу Гутерриш в приуроченном к началу кампании послании. Он напоминает правительствам стран, что после вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 количество случаев насилия в отношении женщин и девочек увеличилось, и призывает консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с этим насилием.

«Давайте вместе с гордостью заявим, что мы – феминисты. Давайте навсегда оставим насилию в отношении женщин и девочек подобающее ему место – в учебниках истории», – завершает свое послание Генсек ООН Гутерриш. И сам, видимо, хорошо понимая, что этим пожеланиям не скоро сбыться. Во многих странах, в том числе и в Грузии, «феминист» многими воспринимается как имя нарицательное, а женщинам и девочкам приходится наедине оставаться с домашними и сексуальными насильниками, что многим обходится ценой в жизнь.

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