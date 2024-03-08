В парламенте Южной Осетии из-за отсутствия кворума не удалось провести внеочередную сессию, на которой предполагалось обсудить беспрецедентный в истории российско-югоосетинских отношений случай – лишение депутатов Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева российского гражданства по решению ФСБ России за «действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России».

Внеочередная сессия было созвана по инициативе 12 депутатов. О дате и времени проведения заседания заблаговременно уведомили по телефону всех депутатов, за исключением четверых, с которыми не удалось связаться. Сначала заседание было назначено на 13:00 в четверг, но количество явившихся депутатов едва превысило число инициаторов внеочередной сессии. Неявившихся депутатов снова обзвонили и по их просьбе перенесли внеочередную сессию на 15:00, но и тогда пришли лишь 18 депутатов из 23, необходимых для кворума. На заседание не пришла фракция партии «Единая Осетия» и часть депутатов от партии «Единство народа». Из приглашенных на заседание, среди которых были, в частности, президент Алан Гаглоев, секретарь Совета безопасности республики Алан Плиев, председатель Комитета государственной безопасности Олег Ширан и министр иностранных дел Ахсар Джиоев, явились лишь глава МИД и секретарь Совбеза. Тогда сессию перенесли на 11 марта.

Депутаты, лишенные гражданства, подчеркивают, что они не пытаются заручиться поддержкой своих коллег и с их помощью добиться отмены решения. Они лишь хотят получить от российских партнеров документально зафиксированное основание лишения их гражданства РФ – что именно было расценено ФСБ как угроза государству. Указанная в уведомлении формулировка «(за) действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России», по их мнению, слишком расплывчата, чтобы быть основанием для юридических последствий. По закону, утверждают они, такой документ должен быть составлен: на его основании принимается решение о лишении гражданства, и этот документ должен быть предоставлен гражданину, которого лишают гражданства. По мнению депутатов, это должно быть и в интересах Южной Осетии: если они представляют угрозу безопасности России, то они автоматически опасны и для Южной Осетии. Депутаты готовы отказаться от неприкосновенности и предстать перед судом, если вдруг выяснится, что они совершили нечто, подрывающее безопасность Южной Осетии или Российской Федерации.

Многие наблюдатели обращают внимание на отсутствие официальной реакции на этот беспрецедентный случай в истории российско-югоосетинских отношений. Реакция МИД, какие-то пояснения со стороны президента или позиция парламента, полагают они, были бы вполне уместны в этой ситуации, но на произошедшее не реагирует даже официальная пресса. Информагенство «Рес», подробно информирующее население о самых незначительных происшествиях, этот раз хранит молчание.

Депутат Давид Санакоев в интервью «Сапа Цхинвал» считает отсутствие такой реакции следствием ее политической недееспособности. Послушайте фрагмент интервью Санакоева:

«Я знаю, что решение, наносящее вред нашим двусторонним отношениям, было принято на основании недостоверной и предвзятой информации, которую предоставляют российским партнерам из нашей республики. Мы вчера встречались с президентом Гаглоевым, надеялись услышать от него хоть о каких-то мерах, которые он как глава государства обязан предпринять в подобных ситуациях. Но как мы увидели, делать он ничего не собирается, и это вызывает множество вопросов и к президенту, и ко всем тем, кто передает искаженную информацию нашим партнерам в Москву.

Мы собираемся отстаивать наши права в полном объеме на законных основаниях. Мы намерены защищать интересы и республики Южная Осетия, и Российской Федерации всеми возможными способами, потому что на сегодняшний день у нас есть угрозы со стороны Грузии. Грузия активизировалась, в то время как руководство нашей республики демонстрирует свою политическую недееспособность. О всех предпринимаемых шагах мы будем говорить публично. Мы были и остаемся патриотами как Южной Осетии, так и России, несмотря ни на что».

По словам депутатов, они обращались к президенту с просьбой разобраться с этой историей, но он отказался вмешиваться.

Версии о том, что депутатов лишили гражданства из-за их попыток принять поправки к закону «о государственной границе», они считают неубедительными. Поправки широко обсуждались, в их формировании принимало участие множество людей. На слушаниях законопроекта в парламентских комитетах принимал участие и глава администрации президента Алан Джиоев, он вносил свои предложения в законопроект. Значит, полагают депутаты, должны быть еще какие-то другие причины, о которых они имеют право знать.

Все трое депутатов опротестовали решение ФСБ в судах Северной Осетии по месту прописки: они намерены через суд добиваться указания причин лишения их гражданства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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