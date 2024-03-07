Троих депутатов парламента Южной Осетии – Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева – лишили российского гражданства по решению ФСБ за действия, угрожающие национальной безопасности России. Парламентарии обжаловали это решение в российском суде, а их коллеги созывают внеочередную сессию парламента, на которой, как предполагается, будет принято обращение к российскому руководству воздержаться от подобных действий.

Лишение российского гражданства депутатов парламента Южной Осетии Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева – беспрецедентный шаг для двусторонних отношений России и Южной Осетии.

Уведомления ФСБ России о лишении гражданства от 7 февраля депутаты получили на прошлой неделе. По их словам, в качестве причины указаны «действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России». В чем заключались эти действия, в документах не указано. Все трое опротестовали лишение гражданства в судах Северной Осетии по месту прописки.

По словам депутатов, в уведомлении содержались лишь размытые формулировки, никакой конкретики. Депутаты хотят добиться через суд ответа, за что конкретно их лишили гражданства и являются ли инкриминируемые им действия законным основанием для лишения гражданства.

По заявлениям депутатов местной прессе, они никогда не пытались навредить Российской Федерации, поэтому не представляют, что вызвало негативную реакцию со стороны ФСБ. Недоумение депутатов разделяют и их коллеги: с требованием созвать внеочередную сессию законодательного собрания к спикеру Алану Алборову накануне обратились 12 парламентариев. Они намерены предложить коллегам определиться в отношении законодательного органа к произошедшему и инициировать обращение парламента Южной Осетии к Государственной думе и Совету Федерации с просьбой объяснить причины, по которым депутатов лишили российского гражданства.

В отсутствие официальных пояснений с российский стороны местные спикеры выдвигают версии произошедшего. Единственный проект, в котором депутаты Гарри Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамболат Медоев участвовали вместе – это совместная работа по делимитации и демаркации границ с Грузией в поправках к закону «о государственной границе» – в той части, где речь идет о разграничении территорий с Грузией. В действующей редакции это граница, «не оформленная в международно-правовом отношении, подлежит ее договорному закреплению». Парламентарии предлагали заменить ее временный статус на постоянный, по декрету №2 всегрузинского Центрального исполнительного комитета советов и совета народных комиссаров ССР Грузии «Об образовании автономной области Юго-Осетии» от 22 апреля 1922 года в соответствии с прилагаемым к декрету протоколам разграничений территорий между населенными пунктами, расположенными вдоль границы автономии.

По словам депутатов, московские кураторы изначально были против любых инициатив по пересмотру траектории границы с Грузией. Первые разногласия с российскими пограничниками по поводу границы возникли еще в 2010 году, когда комиссию по делимитации и демаркации границы с Грузией возглавлял Борис Чочиев (с 2009 по 2012 год).

В 2018 году была создана еще одна парламентская комиссия по демаркации границы во главе с депутатом Русланом Тедеевым – в ответ на жалобы приграничных жителей, утверждавших, будто пограничники тянут забор неправильно, отрезая от республики их подворья и земельные угодья. Комиссия сверила фактические границы с советскими картами Югоосетинской автономии и пришла к выводу, что пограничники тянут ограждения в ущерб территории республики. Однако по настоянию президента Бибилова ее выводы не были оглашены в парламенте без объяснения причин. Фактически комиссия сработала в стол.

В 2019 попытка президента Анатолия Бибилова провести через парламент закон «о госгранице» по картам, изготовленным в геодезическим институте Пятигорска (то есть в том виде, в котором она вызывала протесты парламентской комиссии), привела к острому политическому конфликту между президентом и частью депутатского корпуса. Бибилова обвинили в том, что он «едва не подарил Грузии 200 квадратных километров или 5% территории Южной Осетии».

В итоге была создана еще одна, на этот раз смешанная комиссия по демаркации и делимитации границы под председательством Дзамболата Медоева. В комиссию вошли депутаты и чиновники из правительства республики. Результатом ее деятельности стала карта, составленная в соответствии с декретом №2, и поправки к закону «о государственной границе».

В ноябре прошлого года начальник Управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов в ходе своего визита в Южную Осетию предупредил депутатов, что принятие поправок может спровоцировать в Грузии некие «нежелательные процессы, которые в конечном счете могут нарушить и без того хрупкую стабильность в регионе». Очевидно, эти слова куратора объясняют и позицию президента Бибилова по госгранице с Грузией.

После встречи с Игорем Масловым работа над законопроектом была отложена, а обсуждение темы границ в публичном пространстве прекратилось. Если исходить из «приграничной» версии, наказание лишением гражданства получилось как бы задним числом, уже после того, как разногласия с кураторами были исчерпаны.

В новой редакции закона «О гражданстве», подписанного Владимиром Путиным 28 апреля 2023 года, ФСБ вправе устанавливать и лишать приобретенного гражданства тех иностранцев, которые своими действиями угрожают безопасности страны, независимо от времени совершения угрожающих действий.

Лишение российского подданства не ограничивает права депутатов как граждан Южной Осетии. Все трое намерены принять участие в предстоящих парламентских выборах, которые должны состояться 9 июня. Со слов депутатов, они намерены выдвинуть свои кандидатуры по спискам партии Гарри Мулдарова «За справедливость». По мнению местных экспертов, лишение гражданства может скорее прибавить им популярности среди избирателей. Общественное мнение в Южной Осетии трактует эту историю не иначе, как результат влияния грузинского лобби в России. Соответственно и депутаты в этой истории воспринимаются как пострадавшие за интересы республики.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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