«Мы осуждаем и категорически неприемлемо преследование людей по национальному и религиозному признаку», - Союз мусульман Грузии требует расследования конфликта произошедшего в Адигени, сообщает SOVA.

Десятки местных жителей вместе с православными священниками накануне, 8 марта, устроили протестную акцию, чтобы помешать своим односельчанам-мусульманам провести пятничную молитву.

Мечети здесь нет, по пятницам мусульмане собираются на молитву в доме местного жителя Юсуфа Микеладзе, здесь функционирует духовный центр. Однако толпа перекрыла дорогу, чтобы никто не мог добраться до места. Несколько мужчин пришли прямо к дверям дома. Они требовали, чтобы находящиеся внутри вышли на разговор и угрожали им физической расправой. Дело могло дойти до массовой драки, но вмешалась полиция, сообщали с места событий журналисты.

Союз мусульман Грузии призвал власти защитить гарантированные Конституцией права и свободу религии.